Sasha Sokol y los exintegrantes de Timbiriche publicaron un comunicado para rechazar la serie sobre el grupo./especial

Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha publicaron un comunicado acusaron a la producción de tratar irresponsablemente temas sensibles

La serie sobre Timbiriche llegó a su final, pero las críticas de sus antiguos integrantes continúan. Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha Sokol difundieron un nuevo comunicado conjunto en el que expresaron su inconformidad con la manera en que la producción contó la historia de la agrupación y representó algunas de sus experiencias personales.

En el mensaje, los artistas consideraron que el proyecto dejó de lado los momentos que marcaron la trayectoria musical del grupo para concentrarse en episodios dolorosos. También cuestionaron las libertades de ficción que tomó la producción y aseguraron que la serie no representa la historia que compartieron durante años.

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“La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche. Desaprovecharon una historia extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones”, señalaron.

Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha cuestionaron las libertades de ficción de la producción./especial

¿Por qué Sasha Sokol y los exTimbiriches rechazaron la serie?

Uno de los principales reclamos de los músicos fue el tratamiento de los acontecimientos personales que aparecen en la producción. En particular, mencionaron la representación del abuso que Sasha Sokol vivió cuando era menor de edad por parte del productor Luis de Llano.

Los exintegrantes consideraron que la historia fue distorsionada y que la producción decidió concentrarse en un episodio profundamente doloroso sin abordar el tema con la responsabilidad que requiere.

“Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos —dejando de lado la magia que hizo de Timbiriche un grupo entrañable— para concentrarse en un episodio profundamente doloroso y tratarlo de forma irresponsable”, expresaron.

Aunque reconocieron que los temas incómodos deben contarse, señalaron que también es necesario cuestionar la manera en que se presentan, especialmente cuando involucran experiencias de abuso y a personas que han atravesado situaciones traumáticas.

ExTimbiriches acusan que la serie revictimiza a Sasha Sokol

En el comunicado, los artistas también hicieron referencia a la problemática del abuso infantil en México y cuestionaron que una producción televisiva utilice este tipo de experiencias como contenido de entretenimiento sin contribuir a la prevención.

“Recordemos que México es uno de los países con más casos de abuso infantil en el mundo. Un programa de televisión que pretende convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a prevenirlos y revictimiza a quien lo vivió”, afirmaron.

En su comunicado, los artistas destacaron la importancia de la lucha de Sasha Sokol y su impacto en otras víctimas./especial

Asimismo, agradecieron a las personas que manifestaron su inconformidad con la serie y que distinguieron entre la ficción y las experiencias reales de los integrantes.Finalmente, los músicos destacaron la importancia de la lucha de Sasha Sokol y de la conversación pública que generó su caso, el cual llegó hasta la Suprema Corte y abrió un camino de justicia para otras víctimas.