¿Ya tienes tu Mochila de Vida? Esto es lo que debe llevar ante una emergencia en CDMX

Protección Civil de la CDMX recomienda tener lista una mochila de emergencia ante posibles sismos o desastres naturales. / iStock

Protección Civil recordó la importancia de tener listo este kit de emergencia para atender las necesidades básicas durante las primeras 72 horas después de un sismo o desastre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México llamó a la población a tener preparada la llamada Mochila de Vida, un kit de emergencia que puede ser de utilidad ante un sismo, una inundación u otra situación que obligue a las familias a evacuar sus viviendas.

La recomendación forma parte de las medidas de prevención que las autoridades capitalinas promueven para que las personas tengan a la mano artículos indispensables durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia.

El objetivo es que cada integrante de la familia cuente con suministros básicos mientras se restablecen los servicios o llegan los equipos de auxilio.

La Mochila de Vida debe contener artículos básicos para atender una emergencia durante las primeras 72 horas. / iStock

¿Qué es la Mochila de Vida y para qué sirve?

La Mochila de Vida, también conocida como mochila de emergencia, es un conjunto de artículos que se prepara con anticipación para atender necesidades básicas durante una contingencia.

Su principal función es facilitar una evacuación y ayudar a las personas a mantenerse durante las primeras horas de una emergencia, especialmente cuando se interrumpen servicios como el agua, la electricidad o las comunicaciones.

La mochila debe adaptarse a las necesidades de cada familia y mantenerse en un lugar visible y de fácil acceso, preferentemente cerca de una ruta de evacuación.

¿Qué debe llevar la Mochila de Vida?

De acuerdo con las recomendaciones de Protección Civil, estos son algunos de los artículos que se deben considerar al preparar el kit de emergencia: Agua embotellada y alimentos no perecederos.

Radio portátil con pilas de repuesto.

Linterna de mano.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual.

Documentos personales importantes, protegidos en bolsas impermeables.

Dinero en efectivo y duplicado de las llaves de la vivienda.

Silbato para solicitar ayuda.

Ropa de cambio, cobija y artículos de higiene personal.

Papel, pluma y una lista de teléfonos de emergencia. También es importante incluir artículos específicos para niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas, según las necesidades de cada hogar.

Agua, alimentos, medicamentos y documentos personales son algunos de los artículos que deben incluirse en la Mochila de Vida. / iStock

¿Por qué es importante tener lista la mochila?

Contar con estos suministros permite que las familias tengan recursos básicos disponibles si deben abandonar su vivienda o enfrentar la interrupción temporal de los servicios.

La mochila debe revisarse periódicamente para sustituir los alimentos caducados, verificar el estado de las baterías y actualizar los medicamentos y documentos que se necesiten.