¿Qué es el habeas corpus y cómo podría ayudar a Inés “N” a salir de prisión?

La defensa de la conductora busca que un juez de Estados Unidos revise la legalidad de su detención migratoria. Esto es lo que se sabe del procedimiento y sus posibles alcances

Inés "N" recurrió a un procedimiento judicial en Estados Unidos para intentar recuperar su libertad, luego de ser detenida por autoridades migratorias en Florida el pasado 30 de octubre. El recurso, conocido como habeas corpus, fue presentado por sus abogados ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida el 31 de octubre de 2026.

Este mecanismo permite solicitar que un juez revise si una persona está privada de su libertad de manera legal y si existen motivos suficientes para mantenerla bajo custodia.

En México, una figura jurídica comparable es el juicio de amparo, aunque ambos procedimientos tienen diferencias.

El habeas corpus es el recurso con el que Inés "N" busca impugnar su detención y solicitar que se revise si existen motivos para mantenerla bajo custodia. / Especial

¿Qué busca la defensa de Inés Gómez Mont?

Los abogados de la exconductora buscan que las autoridades estadounidenses expliquen por qué permanece detenida y que un juez determine si existen condiciones para que pueda recuperar su libertad.

Además, la defensa solicitó una medida de emergencia para impedir que sea trasladada a otro centro de detención fuera del área de Miami.

Sin embargo, el juez federal Jeffrey Kuntz rechazó conceder esa medida de manera inmediata, al señalar que no podía impedir que las autoridades migratorias realizaran un traslado.

El magistrado sí ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) justificar los motivos por los que Inés "N" debe continuar bajo custodia. La respuesta deberá presentarse a más tardar el miércoles 4 de noviembre.

La presentación del habeas corpus no garantiza la liberación de Inés Gómez Mont, sino que busca que un juez revise la legalidad de su detención. / Especial

¿Qué cargos enfrenta Inés Gómez Mont en México?

La conductora tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México, relacionadas con investigaciones por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La Fiscalía General de la República informó que su detención en Estados Unidos responde, por el momento, a su situación migratoria.

La dependencia también señaló que una eventual deportación de Inés "N" México dependerá de las autoridades estadounidenses y que, de concretarse, se ejecutarían las órdenes de aprehensión correspondientes.

El recurso de habeas corpus no resuelve las investigaciones que enfrenta en México, sino que se concentra en revisar la legalidad de su detención en Estados Unidos.