La vez que Inés Gómez Mont le propuso matrimonio a Tom Brady

Vestida de novia, Inés Gómez Mont le pidió matrimonio al entonces quarterback de los New England Patriots. / Especial

La conductora mexicana protagonizó una peculiar escena durante el Super Bowl 2008, cuando llegó vestida de novia para declararle su amor al exquarterback de la NFL. Años después, su nombre vuelve a los titulares por su situación legal

Mucho antes de que su nombre acaparara titulares por los problemas legales que enfrenta en México, Inés Gómez Mont protagonizó uno de los momentos más recordados de su carrera televisiva: llegó vestida de novia a una conferencia del Super Bowl para pedirle matrimonio a Tom Brady. Este 30 de octubre de 2026, la conductora volvió a ser noticia tras darse a conocer su detención en Florida, Estados Unidos.

Así fue la vez que Inés Gómez Mont le pidió matrimonio a Tom Brady

El momento más recordado ocurrió cuando Tom Brady, entonces quarterback de los New England Patriots, la identificó entre los periodistas y le dio la oportunidad de hacer una pregunta.

Al verla con el vestido blanco, el jugador llamó su atención y le cedió la palabra. Sin perder la oportunidad, Gómez Mont aprovechó el micrófono para declararle su amor.

"Brady, estoy enamorada de ti. ¿Te casarías conmigo?, por favor", expresó la mexicana frente a los medios de comunicación.

La pregunta tomó por sorpresa al deportista, quien respondió entre risas: "Nunca nadie se me había declarado".

Sin embargo, Inés no se dio por vencida y continuó con la broma: "Cásate conmigo, soy la verdadera señora Brady".

El jugador siguió el juego y comentó que había tenido pocas mujeres con ese apellido. Cuando la conductora le preguntó si podía ser una de ellas, Brady respondió que no, porque era un hombre de una sola mujer, aunque también le dijo que era preciosa y que cualquier hombre que se casara con ella sería afortunado.

Al finalizar el intercambio, Gómez Mont le entregó una playera blanca con un mensaje relacionado con su propuesta.

La conductora mexicana sorprendió a Tom Brady durante una conferencia del Super Bowl 2008. / Especial

¿Por qué detuvieron a Inés Gómez Mont en Estados Unidos?

La detención de la conductora está relacionada con las investigaciones que la Fiscalía General de la República mantiene en su contra desde 2021, junto con su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.

La pareja es investigada por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. El expediente está relacionado con un supuesto esquema de empresas que habrían sido utilizadas para simular operaciones y triangular recursos públicos.

De acuerdo con las investigaciones, el monto involucrado asciende a aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, relacionados con contratos de servicios para centros federales de readaptación social.

Tras las órdenes de aprehensión emitidas en México, Gómez Mont y Álvarez Puga permanecieron fuera del país. La búsqueda internacional de ambos tuvo un cambio en septiembre de 2026, cuando se dio a conocer que Interpol había retirado sus fichas rojas, aunque las órdenes de aprehensión mexicanas continuaban vigentes.