Inés Gómez Mont publica libro sobre poder, justicia y traición en medio de su batalla legal en México

Mientras laza sus textos, su situación judicial en el país continúa abierta / IG: @inesgomezmont

La exconductora de ‘Ventaneando’ y ‘Hoy’ debutó como novelista con un thriller legal de 815 páginas

Alejada de los foros de televisión y de la vida pública que durante años la convirtió en uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento mexicano, Inés Gómez Mont reapareció de una manera inesperada: como escritora. La exconductora lanzó el pasado 11 de septiembre Ley de Fuego, su primera novela para público adulto, una historia de crimen, poder, traición, tribunales y romance que llega mientras su propio proceso legal con las autoridades mexicanas sigue sin resolverse.

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El libro tiene 815 páginas y se comercializa en distintas presentaciones; en México, la edición en pasta blanda ronda los 533 pesos, mientras que la pasta dura tiene un precio mayor. La publicación se presenta como un thriller legal y romántico en el que los personajes se enfrentan a intereses económicos, familias poderosas, investigaciones judiciales y decisiones capaces de cambiar sus vidas.

Inés Gómez Mont reapareció de una manera inesperada: como escritora / IG: @inesgomezmont

¿De qué trata ‘Ley de Fuego’, la novela de Inés Gómez Mont?

La historia gira alrededor de Carlota Torres, una reconocida penalista mexicana perteneciente a una poderosa familia de abogados, quien acepta defender a Emilio Zárate, un empresario acusado de encabezar una organización criminal. El caso la coloca frente a Lorenzo Andrade, Fiscal General de la República, con quien además de una rivalidad profesional mantiene una complicada conexión personal.

La trama mezcla entonces juicios, poder político, rivalidades familiares y romance, convirtiendo la historia en una especie de melodrama judicial en el que dos personajes provenientes de familias enfrentadas terminan inevitablemente conectados.

La descripción comercial del libro resume así la propuesta: “Ley de Fuego es un thriller legal de crimen, poder, traición y suspenso romántico en el que cada decisión tiene consecuencias y donde descubrir la verdad puede ser mucho más peligroso que vivir una mentira”.

El tono de la novela recuerda por momentos a una telenovela, con enfrentamientos en tribunales, amenazas, escándalos públicos, conflictos familiares y una relación sentimental que avanza mientras los protagonistas se encuentran en lados opuestos de una batalla legal.

La exconductora lanzó el pasado 11 de septiembre Ley de Fuego / IG: @inesgomezmont

La novela llega mientras Inés Gómez Mont enfrenta un proceso judicial

La publicación de Ley de Fuego ocurre en un contexto particular. Inés y su esposo, Víctor Manuel, mantienen órdenes de aprehensión vigentes en México dentro de investigaciones relacionadas con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El 30 de septiembre, apenas semanas después del lanzamiento del libro, Interpol retiró las fichas rojas que estaban activas contra la pareja. La decisión eliminó ese mecanismo de búsqueda internacional, pero no canceló las órdenes de aprehensión existentes en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó entonces que el Gobierno mexicano solicitaría explicaciones sobre la decisión y buscaría que las alertas fueran nuevamente activadas: “Estamos pidiendo su extradición. Pedimos reciprocidad, porque no se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro”.

La publicación se presenta como un thriller legal y romántico / IG: @inesgomezmont

De conductora de televisión a escritora

Aunque Ley de Fuego representa su primera novela dirigida a un público adulto, Inés Gómez Mont ya había incursionado anteriormente en la publicación de libros. Entre 2025 y 2026 lanzó de manera independiente cuatro títulos enfocados principalmente en temas infantiles y familiares.

Entre ellos se encuentran María, la niña del lazo azul, Cuando papá se fue, el amor se quedó, Mamá, ¿por qué sigues creyendo? y Soy Cebolla.

El primero aborda el autismo desde una perspectiva infantil y busca promover la empatía hacia las personas neurodivergentes. El libro fue publicado originalmente durante 2025 y tiene 32 páginas. Con Ley de Fuego, la exconductora cambió completamente de registro para entrar al terreno del thriller legal y el suspenso romántico.

Inés Gómez Mont dedica ‘Ley de Fuego’ a sus hijos

Uno de los elementos más personales de la publicación aparece desde las primeras páginas. Inés Gómez Mont, madre de siete hijos, les dedicó directamente la novela.

"A mis hijos, mi razón, mi fuerza y el amor más grande de mi vida. Todo, siempre, es para ustedes", señaló en la dedicatoria del texto.

También incluyó un mensaje para sus padres, hermanos y personas cercanas:

"A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi familia, por enseñarme que siempre existe un camino de regreso a casa y por ser, pase lo que pase, mi lugar seguro", escribe la autora.

La dedicatoria llama la atención porque no menciona directamente a su esposo, pese a que ambos permanecen vinculados al mismo proceso judicial en México.

Inés Gómez Mont dedica mensaje a sus “indomables”

Otro de los fragmentos más personales está dirigido a mujeres que, según la autora, han atravesado circunstancias difíciles y han tenido que reconstruirse después de enfrentar distintas adversidades.

"Y a ustedes, mis indomables: a las que la vida golpeó, arrastró y puso de rodillas, pero jamás consiguió domesticar. A las que ya se levantaron y a las que todavía están buscando fuerzas para hacerlo. A las que tuvieron que recoger sus propios pedazos y descubrieron que podían reconstruirse distintas, pero nunca menos", dice el texto.

La dedicatoria continúa: "Y, sobre todo, a las que alguna vez creyeron que habían perdido su fuego. Este libro es para ustedes", concluye. Las palabras adquieren un significado particular considerando la situación personal que Gómez Mont ha atravesado desde que dejó de aparecer públicamente en México.

Inés Gómez Mont ya prepara otro libro

Ley de Fuego no sería el último proyecto editorial de la exconductora. En las páginas finales del libro aparece un adelanto de una nueva publicación en la que estaría trabajando actualmente. A diferencia de la novela, esta próxima obra estaría planteada como una historia real y de investigación.

"Próximamente: Una obra nueva de Inés Gómez Mont Arena. Una historia real. Una investigación. Y una verdad que todavía falta por contar", se lee.