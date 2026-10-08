Claudia Sheinbaum informó que México solicitó reactivar la ficha roja de Interpol contra Inés Gómez "N" y Víctor Manuel "N" / Especial

La presidenta informó que México pidió restablecer la alerta internacional y solicitó conocer las razones por las que fue retirada, mientras continúan vigentes las órdenes de aprehensión.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves 8 de octubre que el Gobierno de México solicitó formalmente a Interpol la reactivación de la ficha roja contra Inés Gómez "N" y su esposo, Víctor Manuel "N", luego de que el organismo retirara la alerta internacional que permitía solicitar su localización y detención provisional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que todavía no reciben una explicación oficial sobre los motivos de la decisión. También adelantó que pidió al Gabinete de Seguridad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público preparar información sobre las presuntas irregularidades financieras que se investigan en el caso.

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¿Por qué buscan a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga?

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene órdenes de aprehensión contra ambos desde 2021. Las investigaciones los relacionan presuntamente con operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y delitos fiscales.

Son buscados por autoridades mexicanas por presuntos delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita / Especial

De acuerdo con las acusaciones, habrían participado en un esquema de empresas factureras mediante el cual se simularon operaciones y contratos para facilitar el presunto desvío de aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos.

Los señalamientos forman parte de investigaciones judiciales y no deben presentarse como una sentencia condenatoria.

¿Qué pasó con Víctor Manuel Álvarez Puga en Estados Unidos?

El 27 de octubre de 2025 se dio a conocer que Víctor Manuel Álvarez Puga había sido detenido el 24 de septiembre de ese año por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), debido a su situación migratoria. Posteriormente, fue trasladado al centro de detención North Krome, en Miami, Florida.

Víctor Manuel "N" fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos en septiembre de 2025, según reportes periodísticos / Especial

Se le identificó como Víctor Manuel “N”, mientras que a su esposa se le mencionó como Inés “N”. La información publicada entonces no reportó que hubiera sido trasladado a México con los ojos cubiertos.

3. El Gobierno de México pidió conocer las razones por las que Interpol retiró la ficha roja contra la pareja / Especial

Hasta ahora, el anuncio de Sheinbaum se refiere a la solicitud para reactivar la ficha roja, no a una nueva detención o traslado de la pareja a territorio mexicano.