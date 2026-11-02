¿Inés "N" saldrá libre? Esto se sabe del recurso que presentó ante un juez de EU

La Fiscalía General de la República confirmó que la conductora tiene una orden de aprehensión vigente en México./ ICE

La defensa de Inés Gómez Mont recurrió a una corte federal de Florida para impugnar su detención migratoria y evitar un posible traslado

Inés "N" enfrenta un nuevo capítulo legal en Estados Unidos, donde permanece bajo custodia de las autoridades migratorias tras su detención en Florida. La exconductora de televisión intenta recuperar su libertad mediante una demanda presentada ante un tribunal federal, aunque una de las primeras peticiones de sus abogados no obtuvo la respuesta que esperaban.

La estrategia de su defensa consiste en cuestionar las condiciones de su arresto y conseguir que las autoridades estadounidenses expliquen los motivos por los que continúa detenida. Para ello, sus representantes recurrieron a un procedimiento judicial conocido como habeas corpus, que permite solicitar la intervención de un juez para revisar la legalidad de una privación de libertad.

El movimiento legal ocurrió después de que Inés "N" fuera detenida el viernes 30 de octubre de 2026 en Miami, Florida. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó su localización y aseguró que existe una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Tras su arresto, la presentadora quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Los registros migratorios la ubicaron en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, mientras las autoridades determinan los pasos que seguirán en su procedimiento.

¿Qué pidió Inés "N" al juez para conseguir su libertad?

De acuerdo con los reportes sobre el caso, los abogados de Inés "N" presentaron una demanda de habeas corpus el 31 de octubre de 2026 ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. El objetivo es que se examine si existen razones legales suficientes para mantener a la conductora bajo custodia migratoria.

La defensa también solicitó una medida urgente para impedir que fuera enviada a otro centro de detención fuera de la zona de Miami. Con esta petición, los representantes legales buscan que permanezca cerca de su familia mientras continúa el procedimiento en Estados Unidos.

Entre los argumentos presentados se encuentra la situación familiar de la exconductora, particularmente el tratamiento médico que recibe una de sus hijas. Según la información difundida sobre el recurso, sus abogados incorporaron documentación relacionada con este asunto para justificar la necesidad de que permanezca en Florida.

La exconductora de televisión presentó un recurso legal para cuestionar su detención en Florida./ RS

Sin embargo, los reportes señalan que el juez federal Jeffrey Kuntz rechazó conceder de inmediato la protección solicitada contra un posible traslado. La decisión no significa que la demanda principal haya sido desechada, sino que la petición de emergencia no recibió una resolución favorable en esa etapa.

El magistrado también habría solicitado al ICE y a otras autoridades estadounidenses explicar los fundamentos de la detención, con plazo hasta el miércoles 4 de noviembre de 2026 para presentar su respuesta. Esa información será relevante para que el tribunal determine cómo continuará el procedimiento.

Inés "N" todavía enfrenta acusaciones en México

La situación migratoria en Estados Unidos no es el único asunto pendiente para la exconductora. Inés "N" y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan investigaciones de la justicia mexicana relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Las acusaciones surgieron de investigaciones sobre una presunta red de empresas utilizadas para manejar recursos provenientes de contratos públicos. El expediente incluye operaciones relacionadas con servicios destinados a centros penitenciarios federales y contratos cuyo valor conjunto fue estimado en 2 mil 950 millones de pesos.

En el caso de la presentadora, documentos judiciales difundidos anteriormente señalan que habría recibido depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos, procedentes de dos empresas vinculadas con las investigaciones. Esta cantidad es distinta del monto total de los contratos examinados por las autoridades.

Por su parte, Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido el 24 de septiembre de 2025 por autoridades migratorias estadounidenses. El empresario también emprendió acciones legales relacionadas con su permanencia en ese país y había solicitado asilo desde el 11 de julio de 2022.

Otro antecedente importante ocurrió en septiembre de 2026, cuando Interpol retiró las fichas rojas que habían sido emitidas contra Gómez Mont y Álvarez Puga. No obstante, esa decisión no dejó sin efecto las órdenes de aprehensión existentes en México, por lo que ambos continúan enfrentando procedimientos relacionados con las acusaciones en su contra.

Aunque la detención de la conductora abrió la posibilidad de que las autoridades mexicanas avancen en una eventual extradición, hasta el momento no se ha confirmado una fecha para su traslado a México.