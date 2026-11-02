A un año del asesinato del exalcalde de Uruapan, su viuda pidió a Claudia Sheinbaum una investigación y advirtió que las detenciones no significan que el crimen esté esclarecido

A un año del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, su esposa, Grecia Quiroz, volvió a exigir justicia y pidió que las autoridades investiguen a todas las personas que pudieran estar relacionadas con el homicidio, incluso si las indagatorias conducen a figuras con poder político o económico.

Grecia Quiroz pidió a Claudia Sheinbaum una investigación independiente y transparente./Gabriel Pano

Durante los actos conmemorativos realizados este domingo 1 de noviembre, la actual alcaldesa de Uruapan dirigió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó una investigación exhaustiva, independiente y transparente, sin obstáculos ni intereses que limiten el trabajo de las instituciones.

“Le pido una investigación exhaustiva, independiente, transparente y sin límites impuestos por intereses políticos o personales, que se investigue a todos, absolutamente todos y que si las pruebas conducen a personas con poder político, económico o de cualquier otra naturaleza, la investigación no se detenga”, expresó.

¿Qué pidió Grecia Quiroz por el asesinato de Carlos Manzo?

La alcaldesa aclaró que su exigencia no busca venganza ni condenas sin pruebas. Por el contrario, pidió que las autoridades agoten todas las líneas de investigación y que quienes resulten responsables enfrenten la justicia.

“Yo no quiero venganza, no estoy pidiendo que se condene a ninguna persona sin pruebas, estoy pidiendo algo que debería de ser normal en cualquier Estado de derecho, que las instituciones investiguen hasta las últimas consecuencias”, señaló.

Quiroz también advirtió que detener a presuntos responsables no significa que el homicidio esté resuelto y que una carpeta de investigación no garantiza que la familia haya obtenido justicia. Por ello, insistió en que las indagatorias deben continuar mientras existan responsabilidades pendientes.

En septiembre de 2026, la presidenta municipal acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar que atrajera el caso. En aquella ocasión manifestó su preocupación por el rumbo de las investigaciones estatales y pidió evitar que el crimen se politizara.

Develan estatua de Carlos Manzo en Uruapan

La conmemoración por el primer aniversario del asesinato también incluyó una movilización ciudadana y la develación de una estatua en memoria de Carlos Manzo. Durante el recorrido, participantes vestidos de blanco y con sombreros, símbolo del Movimiento del Sombrero, recordaron al exalcalde y exigieron que el crimen no quede impune.

Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, en el marco de las celebraciones del Día de Muertos en Uruapan. El homicidio ocurrió en un espacio público y tuvo repercusiones políticas y sociales en Michoacán.