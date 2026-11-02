Confirman la muerte de un mexicano en el choque de trenes en España / FB. Fernando Calvillo

El accidente ferroviario ocurrido en Toledo dejó 69 personas fallecidas, entre ellas un ciudadano mexicano. Las autoridades españolas avanzan en la identificación de las víctimas, mientras la Cancillería mantiene el acompañamiento a los familiares

Las autoridades españolas confirmaron la muerte de un ciudadano mexicano entre las 68 víctimas del choque de trenes ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, Toledo. La identificación fue incluida en el reporte del Centro Integrado de Datos (CID), organismo encargado de coordinar las labores forenses tras la tragedia. Esta confirmación es parte de los avances para el reconocimiento de las personas fallecidas.

De acuerdo con el reporte oficial, hasta el 1 de noviembre habían sido identificadas 68 de las 74 personas fallecidas. Entre ellas se encuentran 54 ciudadanos españoles y 12 extranjeros de distintas nacionalidades, incluido un mexicano. Las autoridades mantienen las labores para identificar a las tres víctimas restantes, cuyos nombres todavía no han sido difundidos.

El accidente ferroviario en Toledo dejó 69 personas fallecidas / FB Fernando Calvillo

Identifican a un mexicano entre las víctimas

La víctima, identificada como Fernando de Jesús Calvillo Silva, formaba parte de la lista de personas no localizadas tras el trágico impacto registrado el pasado 28 de octubre en territorio español.

El connacional, originario de Aguascalientes y de 45 años de edad, se encontraba de vacaciones en Europa cuando abordó el convoy que cubría la ruta ferroviaria. Tras el fuerte impacto entre los dos trenes, el contacto con sus seres queridos se perdió de manera inmediata, lo que activó los protocolos de búsqueda internacional y movilizó tanto a la representación diplomática de México en España como a los equipos de emergencia locales.

Asimismo, hubo más mexicanos que estuvieron involucrados en el accidente ferroviario. De ese grupo, 11 sufrieron lesiones leves y fueron dados de alta médica, mientras que uno permanecía sin ser localizado. La Embajada de México en España mantuvo comunicación con las autoridades locales para dar seguimiento al caso.

Autoridades españolas continúan con la identificación de las víctimas / FB Fernando Calvillo

El mexicano reportado como desaparecido viajaba como turista en el tren de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla, específicamente en el vagón número ocho.

¿Cómo sucedió el accidente ferroviario?

El choque ocurrió el 28 de octubre, cuando un tren de Renfe impactó contra un convoy de Iryo que se encontraba detenido en las vías, en las inmediaciones de Urda, provincia de Toledo. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó un saldo de 69 personas fallecidas y más de 200 heridas, de acuerdo con los reportes difundidos tras el siniestro.