Tres grabaciones difundidas tras el accidente ferroviario en Toledo muestran las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control de Atocha

Una serie de grabaciones ha puesto bajo investigación las decisiones tomadas minutos antes del accidente ferroviario que dejó al menos 68 personas muertas en España. Los audios, difundidos este miércoles 28 de octubre de 2026, permiten conocer las conversaciones entre el centro de control de Atocha y los conductores de dos trenes de alta velocidad que terminaron chocando en la provincia de Toledo. La información apunta a una posible irregularidad en las instrucciones de circulación, aunque las autoridades todavía no han determinado las responsabilidades.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:53 horas, tiempo local, cuando un tren AVE de Renfe impactó por detrás a otro de la compañía Iryo que permanecía inmovilizado sobre las vías. Ambos realizaban el trayecto entre Madrid y Sevilla, pero habían presentado problemas después de una falla en el sistema de seguridad ferroviaria. El choque provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó decenas de personas heridas, algunas de gravedad, en uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados recientemente en territorio español.

Los audios que revelan qué ocurrió minutos antes del choque de trenes

De acuerdo con las conversaciones obtenidas por la agencia EFE, RTVE y medios españoles, el problema comenzó cuando dejó de funcionar el sistema LZB, encargado de supervisar la circulación de los convoyes. Ante la interrupción, ambos conductores establecieron comunicación con el centro de control del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ubicado en Atocha. A las 8:36 de la mañana, el operador autorizó al maquinista del AVE a restablecer el equipo y continuar con “la marcha normal”, mientras el tren de Iryo se encontraba aproximadamente 25 kilómetros adelante.

La instrucción llamó la atención porque, ante determinadas fallas del sistema, los procedimientos ferroviarios contemplan la denominada marcha a la vista, con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Sin embargo, la autorización permitió que el AVE retomara su recorrido sin esa limitación específica. Mientras avanzaba, la conductora del Iryo mantenía dificultades para poner nuevamente en funcionamiento su unidad y permanecía detenida cerca de la estación de Urda, situación que comunicó al personal encargado de supervisar el tráfico ferroviario.

Uno de los momentos más importantes de las grabaciones ocurre cuando la maquinista vuelve a contactar al centro de control para explicar que no conseguía reiniciar el sistema del tren y continuaba sin poder avanzar. Según la reconstrucción publicada por El País, el aviso se produjo aproximadamente cinco minutos antes del impacto. Pese a que los operadores recibieron información sobre la unidad inmovilizada, no se ha identificado en los audios difundidos una advertencia oportuna al conductor del AVE para que detuviera su marcha, lo que ahora constituye uno de los principales puntos de la investigación.

Revelan audios previos al accidente ferroviario en España, que podrían aportar información sobre las decisiones tomadas antes de la tragedia./ AP

Tragedia ferroviaria en Toledo provoca suspensión de trenes y movilización de emergencia

La colisión se registró en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, entre las localidades de Mora, Orgaz y Urda, en Toledo. La magnitud del impacto provocó que varios vagones salieran de los rieles y algunos cayeran por un terraplén, mientras los servicios de emergencia desplegaban labores de rescate para auxiliar a los pasajeros. El balance provisional alcanzó al menos 68 fallecidos y numerosos heridos, por lo que las autoridades mantuvieron las tareas de atención médica e identificación de las víctimas.

Ante la emergencia, Adif suspendió la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, dejando numerosos servicios interrumpidos durante la jornada. También habilitó espacios de atención a familiares en estaciones como Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes, Sevilla-Santa Justa, Córdoba-Julio Anguita y Málaga-María Zambrano. El organismo aclaró que los recorridos Madrid-Toledo y Málaga-Sevilla continuaban operando, mientras los equipos especializados trabajaban en el lugar del accidente.