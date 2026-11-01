Un Learjet 60 cayó en una zona residencial de Palm Beach cuando viajaba de Texas a Bahamas. Las autoridades investigan las causas del accidente que dejó nueve muertos

Un vuelo privado que tenía como destino las Bahamas terminó en tragedia este domingo 1 de noviembre de 2026, luego de que una aeronave se precipitara sobre una zona habitacional del condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos. Las nueve personas que viajaban a bordo perdieron la vida, mientras que el impacto provocó un incendio a escasos metros de viviendas y automóviles.

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El accidente ocurrió alrededor de las 12:50 horas, tiempo del este de Estados Unidos, cuando un Learjet 60 cayó cerca de la comunidad de Cresthaven. La fuerza del impacto dejó un cráter en el pavimento y restos de la aeronave esparcidos por la zona, lo que obligó a desplegar un operativo de emergencia para controlar las llamas y evitar mayores riesgos.

La tragedia fue confirmada por el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien mediante una publicación en redes sociales calificó el accidente como una "horrible tragedia". El funcionario informó que ninguno de los nueve ocupantes sobrevivió y aseguró que las autoridades federales participarían en las investigaciones para determinar qué provocó el desplome.

¿Qué pasó con el avión privado que se estrelló en Florida?

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, ubicado en Texas, y tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas. Sin embargo, durante el trayecto presentó una situación de emergencia que terminó con su caída en las inmediaciones de Military Trail y 10th Avenue North, una zona cercana a casas y vialidades con circulación de vehículos.

La aeronave viajaba de Texas a Bahamas cuando ocurrió el accidente./ Captura de pantalla

Los momentos previos al impacto quedaron registrados en videos captados por automovilistas que transitaban por el lugar. En las grabaciones se observa cómo el avión pierde altura rápidamente hasta estrellarse contra el suelo, donde se produce una explosión que genera una enorme bola de fuego. Segundos después, una columna de humo negro comienza a elevarse mientras algunas personas intentan alejarse del sitio.

De acuerdo con información de seguimiento aéreo, el Learjet descendió aproximadamente 27 mil pies, equivalentes a más de 8 mil metros, en cerca de un minuto, antes de que se perdiera la señal de sus datos de vuelo. También se reportaron condiciones meteorológicas adversas en la región, aunque todavía no se ha establecido si tuvieron alguna relación con el accidente.

La caída de la aeronave provocó una intensa movilización de bomberos, paramédicos y agentes policiales, quienes acordonaron el área para atender la emergencia. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, acudió al lugar y señaló que, hasta ese momento, no existían reportes de personas fallecidas o lesionadas en tierra, pese a que el avión cayó muy cerca de las viviendas.

Por su parte, la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach ordenó suspender la circulación en ambos sentidos de Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North. Las autoridades solicitaron a los conductores utilizar rutas alternas mientras los equipos de rescate trabajaban entre los restos de la aeronave y evaluaban las condiciones de seguridad del vecindario.

Investigan las causas del accidente aéreo en Palm Beach

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó que se trataba de un Learjet 60, una aeronave ejecutiva utilizada para vuelos privados. Por su parte, Jim Reynolds, portavoz del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, explicó que el avión había salido de esas instalaciones, aunque no contaba con información sobre las identidades de los pasajeros.

La investigación quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), organismo que analizará los registros de vuelo, las comunicaciones de la tripulación y los restos de la aeronave. La FAA también enviará especialistas para colaborar en las diligencias y establecer las circunstancias que provocaron la caída.

El impacto provocó un incendio y una intensa columna de humo negro./ Captura de pantalla