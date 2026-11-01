Las beneficiarias del programa en el Estado de México pueden acceder a llamadas, datos móviles y WhatsApp sin costo durante tres meses

El servicio de conectividad está dirigido a las mujeres que forman parte del padrón vigente del programa Mujeres con Bienestar del Gobierno del Estado de México. Además de facilitar la comunicación con familiares y otras personas, incluye un botón de emergencia que puede utilizarse para solicitar ayuda en determinadas situaciones de riesgo.

A diferencia del depósito bimestral de 2 mil 500 pesos, este beneficio no representa dinero adicional en la tarjeta bancaria, sino el acceso gratuito a servicios de telefonía durante 90 días. Para obtenerlo, las interesadas deben completar una validación digital que permite comprobar su inscripción al programa y posteriormente instalar una aplicación en su teléfono.

¿Cómo activar WhatsApp e internet gratis por 90 días con Mujeres con Bienestar?

El procedimiento comienza en el portal oficial de Mujeres con Bienestar, donde las beneficiarias deberán identificar el apartado destinado a la activación del servicio. Antes de iniciar, es importante tener disponible la tarjeta bancaria del programa, el Folio MB que aparece en el sobre entregado durante la incorporación y un celular compatible con la aplicación.

Una vez dentro del sitio mujeresconbienestar.gob.mx, deberán localizar la opción “Portal Oficial de Activación” e introducir los últimos cuatro dígitos de su tarjeta y el Folio MB completo. Posteriormente, tendrán que seleccionar “Activa tu conexión” para que el sistema compruebe los datos proporcionados y permita continuar con el proceso.

Después de completar la validación, las beneficiarias recibirán un código personal que deberán ingresar en PublifonApp, aplicación disponible para dispositivos móviles compatibles. Al instalarla y capturar el código generado, podrán seguir las instrucciones para habilitar el paquete de conectividad gratuito. El trámite no requiere intermediarios, por lo que no deben realizar pagos a personas que ofrezcan activar el beneficio.

Las beneficiarias podrán acceder a WhatsApp ilimitado, llamadas e internet gratis./ RS

¿Qué incluye el servicio gratuito de Mujeres con Bienestar Edomex?

El paquete contempla WhatsApp ilimitado para enviar mensajes, fotografías y notas de voz, además de llamadas telefónicas y datos móviles para navegar por internet. También cuenta con un botón de emergencia, una herramienta adicional de comunicación que puede utilizarse para solicitar asistencia cuando sea necesario.

La duración anunciada del servicio es de 90 días, periodo durante el cual las usuarias podrán aprovechar las funciones disponibles conforme a las condiciones del paquete. Aunque WhatsApp se ofrece como ilimitado, es importante revisar los términos de uso de las llamadas y los datos móviles, ya que pueden existir restricciones específicas.