Luego de meses de rumores sobre una posible crisis, el actor y la influencer confirmaron que decidieron terminar su relación; sin embargo, aseguraron que mantendrán una relación cercana por el bienestar de Tessa

La historia de amor de José Eduardo Derbez y Paola Dalay llegó a su fin. Después de siete años juntos y una hija en común, la pareja decidió compartir públicamente que ya no mantiene una relación sentimental, luego de varios meses en los que surgieron especulaciones sobre una posible ruptura.

A través de un video publicado en redes sociales, ambos explicaron que tomaron la decisión desde hace tiempo, pero no encontraban la manera de comunicarla. También dejaron claro que, aunque sus caminos como pareja se separan, seguirán presentes en la vida de su hija Tessa.

¿Cómo anunciaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay su separación?

En el video, Paola Dalay explicó que querían compartir una decisión que habían tomado desde hacía tiempo, pero que todavía no se sentían preparados para hacerla pública. Después, José Eduardo confirmó que habían decidido terminar su relación, aunque entre ellos continúa existiendo cariño y respeto.

“Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”, expresó el actor. También explicó que no habían hecho el anuncio antes porque no sabían cómo comunicarlo.

La pareja aprovechó el mensaje para aclarar que continuarán pendientes de Tessa y que no será extraño verlos juntos en algunas ocasiones. “Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija”, aseguró José Eduardo, mientras Paola agregó que sus seguidores todavía podrían encontrarlos compartiendo momentos.

La pareja compartió un video en redes sociales para comunicar su separación./Especial

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos y qué pasó con su hija Tessa?

La relación comenzó alrededor de 2019, cuando ambos se conocieron a través de Instagram. Con el paso de los años construyeron una vida juntos y en junio de 2024 recibieron a Tessa, su primera hija en común, quien se convirtió en una parte importante de su familia.