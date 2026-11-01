Muere Juan Atkins, pionero del techno, a los 64 años en un hotel de CDMX: ¿qué le pasó?

El reconocido DJ estadounidense fue encontrado inconsciente antes de presentarse en YuYu Cine Club. Su agencia confirmó el fallecimiento, aunque todavía no se conoce la causa oficial

Juan Atkins, DJ y productor estadounidense considerado uno de los padres del techno, murió a los 64 años en la Ciudad de México, donde tenía programada una presentación durante la noche del sábado 31 de octubre de 2026.

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El músico se encontraba hospedado en un hotel de la capital mexicana cuando fue localizado inconsciente, horas antes de subir al escenario de YuYu Cine Club. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Green Smith Artists, agencia encargada de representar al artista, lo que generó reacciones entre seguidores y figuras de la música electrónica internacional.

¿De qué murió Juan Atkins en la Ciudad de México?

De acuerdo con los primeros reportes, Juan Atkins fue encontrado inconsciente dentro del hotel donde se alojaba. Tras el hallazgo, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, se reportó que falleció durante el trayecto. Hasta el momento, no se ha informado la hora exacta en la que ocurrió la emergencia.

Aunque su fallecimiento fue confirmado por su agencia de representación, las causas de su muerte todavía no han sido esclarecidas oficialmente. Tampoco se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron que el productor perdiera el conocimiento durante su estancia en México.

El DJ estadounidense fue encontrado inconsciente en un hotel de la CDMX./ RS

Atkins tenía previsto presentarse la noche de Halloween en YuYu Cine Club, ubicado en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Su participación era uno de los principales atractivos de la celebración, ya que representaba una oportunidad para que el público mexicano disfrutara en vivo de uno de los músicos que contribuyeron al nacimiento del techno.

Tras conocerse el fallecimiento, el recinto informó que los boletos adquiridos para la presentación serán reembolsados automáticamente. Asimismo, las personas que tengan dudas sobre la devolución de su dinero podrán solicitar información mediante el correo electrónico hola@yuyuclub.mx.

Juan Atkins, el músico que ayudó a crear el techno de Detroit

Juan Atkins nació en Detroit, Estados Unidos, en 1962, y comenzó a experimentar con instrumentos electrónicos desde muy joven. A los 18 años formó Cybotron junto a Rick Davis, proyecto que abrió camino a una propuesta musical que combinaba ritmos de funk, sintetizadores y sonidos futuristas, elementos que posteriormente serían fundamentales para el desarrollo del techno.

Entre las grabaciones más importantes de aquella etapa destacan “Alleys of Your Mind” (1981) y “Clear” (1983), canciones que influyeron en la evolución de la música electrónica. Posteriormente, bajo el nombre de Model 500, publicó producciones como “No UFO's” y “The Chase”, con las que consolidó un estilo que terminó convirtiéndose en referencia para distintas generaciones de DJs y productores.

Juan Atkins tenía programada una presentación en YuYu Cine Club el 31 de octubre./ RS