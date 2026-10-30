Muere Fer Castillo, cantante de Los Yaguarú de Ángel Venegas; esto se sabe de su fallecimiento

La agrupación de cumbia mexicana confirmó la muerte de una de sus voces y compartió un emotivo mensaje para despedir al músico

La música tropical mexicana está de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Fer Castillo, cantante que formó parte de Los Yaguarú, una de las agrupaciones reconocidas dentro de la escena de la cumbia. La noticia fue compartida a través de redes sociales, donde sus compañeros le dedicaron unas palabras de despedida y recordaron los momentos que vivieron juntos sobre los escenarios.

La muerte del intérprete generó tristeza entre quienes siguieron su trayectoria musical, pues su voz acompañó distintas etapas de la agrupación y quedó vinculada con las canciones que forman parte de su historia. En el mensaje difundido, Los Yaguarú destacaron no solamente su talento como cantante, sino también la amistad y los lazos personales que construyó durante su paso por el grupo, al que consideraban una familia.

"Hoy nos duele el corazón. Nos cuesta encontrar las palabras para despedir a alguien que fue parte de nuestra historia, de nuestro camino y de esta gran familia Los Yaguaru de Ángel Venegas", expresaron los integrantes de la agrupación en el comunicado con el que dieron a conocer la noticia.

Fer Castillo formó parte de Los Yaguarú, una de las agrupaciones reconocidas dentro de la cumbia / Especial

¿De qué murió Fer Castillo, cantante de Los Yaguarú?

Tras conocerse el fallecimiento de Don Fer Castillo, una de las principales dudas entre los seguidores de la agrupación es qué ocurrió con el cantante. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer públicamente las causas de su muerte, ya que el mensaje de despedida se concentró en recordar su legado musical y expresar condolencias a sus familiares.

Tampoco se proporcionaron detalles sobre posibles problemas de salud previos ni información relacionada con los servicios funerarios. Por ahora, la confirmación de su fallecimiento proviene del mensaje difundido por Los Yaguarú de Ángel Venegas, quienes lamentaron profundamente la pérdida de uno de los artistas que contribuyeron a la historia de la agrupación.

La música tropical mexicana está de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Fer Castillo / Especial

Los Yaguarú despiden a Fer Castillo con emotivo mensaje

A través de sus redes sociales, Los Yaguarú de Ángel Venegas dedicaron una extensa publicación a Fer Castillo, en la que recordaron su participación dentro del proyecto musical y el cariño que dejó entre sus compañeros. La agrupación señaló que su ausencia representa una pérdida tanto en el ámbito artístico como en el personal, debido a los años y experiencias que compartieron.

"Querido Don Fer Castillo, hoy no despedimos solamente a una gran voz de la cumbia; despedimos a un compañero, a un ser humano que dejó una huella en nuestras vidas y que tuvo el privilegio de compartir con nosotros una parte de este hermoso camino musical".

Los músicos también reconocieron la conexión que el cantante consiguió establecer con el público mediante sus interpretaciones, las cuales acompañaron celebraciones, historias personales y momentos importantes para sus seguidores. En su despedida, resaltaron que la voz de Fer Castillo permanecerá presente en las canciones que interpretó y en los recuerdos de quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo en vivo.

"Tu voz fue mucho más que talento. Fue mucho sentimiento, fue alegría, fue identidad. A través de tus interpretaciones llegaste al corazón de miles de personas, acompañaste historias de amor, momentos inolvidables y generaciones que encontraron en tus canciones una razón para cantar, bailar y emocionarse".

La muerte del intérprete generó tristeza entre quienes siguieron su trayectoria musical / Especial

¿Quién era Fer Castillo y cuál fue su trayectoria musical?

Fer Castillo fue un cantante vinculado con Los Yaguarú de Ángel Venegas, agrupación que ha formado parte de la escena de la música tropical mexicana y que ha llevado la cumbia a diferentes escenarios. Su participación dentro del grupo le permitió compartir su talento con el público y formar parte de una propuesta musical que ha acompañado a distintas generaciones de seguidores del género.

Aunque no se han difundido mayores detalles biográficos sobre el intérprete, sus compañeros lo recordaron como un músico comprometido con su trabajo y una persona que contribuyó a fortalecer la identidad de la agrupación. En el comunicado también destacaron la importancia de los momentos que compartieron durante presentaciones y otras experiencias relacionadas con su carrera artística.

"Nos quedamos con tu voz, con los recuerdos, con los escenarios compartidos y con cada momento que hoy adquiere un valor aún más grande. Nos quedamos también con el orgullo de haber coincidido contigo y de que tu historia esté para siempre entretejida con la historia de Los Yaguaru".

La cumbia mexicana está de luto por la muerte de Fer Castillo

La despedida del cantante también estuvo acompañada de palabras de solidaridad dirigidas a sus familiares, amigos y seres queridos. Los integrantes de Los Yaguarú reconocieron que su ausencia dejará un vacío dentro de la agrupación, aunque aseguraron que su recuerdo continuará presente cada vez que vuelvan a escuchar las canciones que interpretó.

"Hay personas cuya ausencia deja un silencio que ninguna canción puede llenar. Hoy ese silencio nos duele, pero sabemos que cada vez que suene una de esas canciones que interpretaste, una parte de ti volverá a estar con nosotros."

Finalmente, la agrupación agradeció a Fer Castillo por los años de música, las experiencias compartidas y el cariño que dejó entre quienes formaron parte de su vida. Con un mensaje lleno de tristeza, Los Yaguarú de Ángel Venegas aseguraron que el cantante siempre tendrá un lugar especial dentro de su historia, mientras sus seguidores esperan conocer más información sobre su fallecimiento.