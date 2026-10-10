Avioneta se sale de pista y cae a barranco en aeropuerto de Ecuador; hay dos sobrevivientes

La aeronave tipo Cessna llegaba procedente de Guayaquil cuando sufrió el accidente en el aeropuerto Mariscal La Mar, en Cuenca

Momentos de tensión se vivieron en Cuenca, Ecuador, después de que una avioneta tipo Cessna sufriera un accidente en el aeropuerto Mariscal La Mar y terminara cayendo hacia un barranco, en dirección a una vialidad por la que circulaban varios automóviles. El incidente quedó registrado en video y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales debido a la cercanía de la aeronave con los vehículos que se encontraban en la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de Ecuador, la aeronave llegaba a Cuenca procedente de Guayaquil cuando ocurrió el accidente. La avioneta llevaba dos personas a bordo, entre ellas el piloto, quienes sobrevivieron al siniestro y posteriormente recibieron atención médica.

Una avioneta tipo Cessna sufrió un accidente en el aeropuerto Mariscal La Mar / Especial

¿Qué pasó con la avioneta en el aeropuerto de Cuenca?

El accidente ocurrió cuando la aeronave se encontraba en el aeropuerto Mariscal La Mar. Según los primeros reportes, durante la maniobra la avioneta se quedó sin pista y terminó saliendo de la zona aeroportuaria para posteriormente precipitarse hacia un barranco.

Las imágenes difundidas después del incidente muestran el momento en el que la pequeña aeronave termina descendiendo hacia una vía en la que se encontraban varios vehículos. La situación provocó afectaciones momentáneas a la circulación y movilizó inmediatamente a los servicios de emergencia.

A pesar de lo aparatoso del accidente, las dos personas que viajaban dentro de la avioneta sobrevivieron, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades ecuatorianas.

El incidente quedó registrado en video y las imágenes comenzaron a circular en redes / Especial

¿Cuál es el estado de salud de los tripulantes?

Tras el accidente se desplegaron cuerpos de emergencia para atender a los ocupantes de la aeronave. El jefe policial de Cuenca, Pablo Inga, informó que ambos tripulantes recibieron atención de personal del Ministerio de Salud y del Cuerpo de Bomberos, mientras que elementos relacionados con Aviación Civil también participaron después del siniestro.

Las autoridades indicaron que el estado de salud de los dos ocupantes era estable, pese a que presentaron algunas lesiones derivadas del accidente. Ambos recibieron atención médica después de ser auxiliados.

El hecho de que los tripulantes sobrevivieran llamó particularmente la atención debido a las características del accidente y a las imágenes que muestran a la avioneta fuera de la pista y cerca de una zona con circulación vehicular.

La avioneta llevaba dos personas a bordo, entre ellas el piloto, quienes sobrevivieron al impacto / Especial

VIDEO del accidente causa impacto en redes sociales

El material difundido en redes sociales permitió observar parte de la trayectoria de la avioneta después de salir del área de operaciones del aeropuerto. En las imágenes se aprecia cómo la aeronave termina hacia la zona del barranco y afecta la circulación de la vialidad ubicada en las inmediaciones.

El video rápidamente generó reacciones entre habitantes de Cuenca y usuarios de redes sociales, principalmente porque en la carretera ubicada debajo de la zona aeroportuaria había automóviles circulando en el momento del accidente.