La movilización de motociclistas durante Halloween terminó con cientos de unidades remitidas a depósitos vehiculares. Autoridades capitalinas detectaron maniobras peligrosas y diversas infracciones al Reglamento de Tránsito

La Mega Rodada del Terror 2026 terminó con 514 motocicletas y un vehículo tipo razer remitidos a depósitos vehiculares de la Ciudad de México, tras el operativo de seguridad y vialidad desplegado durante las movilizaciones del día de muertos. El balance actualizado fue dado a conocer por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el domingo 1 de noviembre, tras las actividades realizadas en distintos puntos de la capital.

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito instaló puntos de revisión estratégicos para la supervisión de las unidades y garantizar un orden vial; los despliegues se concentraron en Paseo de la Reforma, Avenida Central y Periférico, donde contingente de motociclistas se desplazaron como parte de los festejos de la temporada.

Motociclistas fueron sancionados por incumplir el Reglamento de Tránsito / X @SSC_CDMX

Durante las revisiones, las autoridades aplicaron el Reglamento de Tránsito de manera estricta a conductores que incurrieron en faltas directas contra la normativa vigente en la capital.

¿Por qué remitieron las motocicletas?

De acuerdo con la SSC, las unidades fueron enviadas al corralón luego de que sus conductores fueran sorprendidos realizando maniobras riesgosas y acrobacias que ponían en peligro su integridad física, así como la de peatones, automovilistas y otros motociclistas. Las acciones de vigilancia se concentraron en diferentes alcaldías para prevenir accidentes y evitar conductas que pusieran en riesgo a la población.

Entre las principales infracciones detectadas se encontraron circular sin casco de protección, transportar menores de edad y llevar más de dos personas a bordo de una motocicleta. Cabe mencionar que estas conductas incumplen al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, por lo que los elementos de Tránsito procedieron a remitir las unidades a los depósitos vehiculares correspondientes.

La SSC desplegó un operativo de seguridad durante las rodadas de Halloween / X @SSC_CDMX

El operativo fue realizado por elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, en coordinación con los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) de las cinco zonas de la capital. Los agentes establecieron puntos de vigilancia y supervisaron el desarrollo de las rodadas para evitar concentraciones desordenadas, prevenir accidentes y mantener el orden en las vialidades.

Operativo de seguridad en la rodada del terror CDMX

El primer reporte difundido el 31 de octubre contabilizó 246 motocicletas remitidas a depósitos vehiculares. Sin embargo, el balance actualizado publicado al día siguiente incrementó la cifra, además de un vehículo tipo razer. La diferencia corresponde a la actualización de los resultados del dispositivo de seguridad implementado durante la Mega Rodada del Terror 2026.