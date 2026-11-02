Pensión Bienestar 2026: Estos apellidos reciben su pago el 3 de noviembre

La Secretaría de Bienestar confirmó el calendario de noviembre con depósitos de hasta 6,400 pesos para adultos mayores

Los adultos mayores que reciben la Pensión Bienestar tendrán un último depósito de 6,400 pesos antes de que termine 2026. El dinero corresponde al bimestre noviembre-diciembre y comenzará a llegar a las cuentas bancarias el próximo 3 de noviembre, aunque no todos podrán disponer del apoyo el mismo día.

Este pago también beneficiará a las mujeres de 60 a 64 años incorporadas a Mujeres Bienestar, quienes recibirán 3,100 pesos. Por su parte, las personas con discapacidad tendrán un depósito de 3,300 pesos, mientras que las beneficiarias del programa de Madres Trabajadoras obtendrán 1,650 pesos en su modalidad general. Todos estos recursos forman parte de los apoyos económicos que entrega el Gobierno de México.

La encargada de confirmar las fechas fue Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada este lunes 26 de octubre en Palacio Nacional. La funcionaria presentó el calendario ante la circulación de información falsa sobre los días de pago de los programas sociales.

El calendario de pagos de noviembre se organizará de acuerdo con la primera letra del apellido de los beneficiarios./ Pensión Bienestar

¿Qué apellidos recibirán primero la Pensión Bienestar de noviembre?

Las personas cuyo primer apellido comienza con A, B o C estarán entre las primeras en recibir su dinero, ya que sus depósitos están programados entre el 3 y el 6 de noviembre. En cambio, quienes tienen apellidos que inician con W, X, Y o Z deberán esperar hasta el viernes 27, fecha en la que finalizará la distribución correspondiente al último bimestre del año.

Estas son las fechas de depósito según la inicial del primer apellido: 3 de noviembre, martes: A.

4 de noviembre, miércoles: B.

5 y 6 de noviembre, jueves y viernes: C.

9 de noviembre, lunes: D, E y F.

10 y 11 de noviembre, martes y miércoles: G.

12 de noviembre, jueves: H, I, J y K.

13 de noviembre, viernes: L.

17 y 18 de noviembre, martes y miércoles: M.

19 de noviembre, jueves: N, Ñ y O.

20 de noviembre, viernes: P y Q.

23 y 24 de noviembre, lunes y martes: R.

25 de noviembre, miércoles: S.

26 de noviembre, jueves: T, U y V.

27 de noviembre, viernes: W, X, Y y Z.

El calendario incluye una interrupción el lunes 16 de noviembre, debido al descanso oficial por la conmemoración de la Revolución Mexicana. Por esa razón, las personas con apellidos que empiezan con M comenzarán a cobrar hasta el martes 17, mientras que los pagos restantes continuarán de acuerdo con las fechas establecidas por la dependencia.

Una vez realizado el depósito, los beneficiarios podrán conservar su dinero en la tarjeta del Banco del Bienestar y utilizarlo cuando lo necesiten. No existe obligación de retirarlo inmediatamente, ya que los recursos permanecen disponibles para compras, retiros de efectivo y otras operaciones bancarias.