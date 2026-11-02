¿Cómo tramitar gratis la licencia de conducir permanente en CDMX durante noviembre de 2026?

Los interesados deberán cumplir con los requisitos oficiales para obtener su licencia permanente./ RS

Los automovilistas podrán solicitar su licencia permanente en línea o de manera presencial

Los automovilistas de la Ciudad de México todavía pueden tramitar su licencia de conducir permanente durante noviembre de 2026, un documento que permite manejar vehículos particulares sin necesidad de renovarlo periódicamente. Sin embargo, quienes estén interesados deberán aprovechar los últimos meses del programa, pues las autoridades capitalinas confirmaron que su expedición estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

Una de las principales dudas entre los conductores es si existe alguna manera de obtenerla gratuitamente, especialmente porque el trámite puede realizarse desde casa. Aunque la versión digital puede descargarse sin pagar un cargo adicional después de cubrir el trámite, la expedición de la licencia permanente tiene un costo oficial de mil 500 pesos, cantidad que se mantiene vigente durante noviembre.

El Gobierno de la Ciudad de México decidió ampliar el periodo para solicitar este documento debido a la demanda registrada entre los automovilistas. De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, hasta septiembre de 2026 se habían emitido más de 2 millones 245 mil licencias permanentes, por lo que noviembre representa una de las últimas oportunidades para realizar el procedimiento.

¿Cómo tramitar la licencia permanente gratis desde tu celular en noviembre?

Aunque no existe una modalidad general para obtener gratis la licencia permanente, los conductores que ya cuentan con antecedentes de licencia tipo A en la capital y tienen sus datos biométricos registrados pueden completar el procedimiento en línea, sin acudir inicialmente a una oficina de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Para iniciar, es necesario ingresar a la plataforma oficial licenciapermanente.cdmx.gob.mx o utilizar la App CDMX, donde se deberá iniciar sesión mediante la cuenta Llave CDMX Expediente. Posteriormente, el sistema solicitará verificar la información personal, proporcionar los documentos correspondientes y realizar el pago de mil 500 pesos.

La fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX es el 31 de diciembre de 2026./ RS

Una vez que el pago sea validado, el solicitante podrá obtener la constancia con su nuevo número de licencia y acceder a la versión digital del documento. La licencia permanente digital tiene la misma validez que la física, por lo que puede utilizarse para acreditar la autorización para conducir. Quienes deseen contar con el plástico podrán solicitar su impresión en los módulos habilitados, sin un segundo pago por la expedición ya cubierta.

Para quienes prefieran realizar el trámite presencialmente, también existe la posibilidad de agendar una cita en los módulos de atención de Semovi o en los centros autorizados de la Tesorería de la CDMX. En estos espacios se revisará la documentación del interesado y, cuando corresponda, se realizará la evaluación de conocimientos viales.

Requisitos y fecha límite para obtener la licencia permanente en CDMX

Antes de comenzar el procedimiento, los automovilistas deberán comprobar que cumplen con las condiciones establecidas por las autoridades. Entre los principales requisitos se encuentran los siguientes: - Identificación oficial vigente y comprobante de domicilio. - Cuenta Llave CDMX Expediente para iniciar el trámite digital. - Pago de mil 500 pesos, mediante el sistema autorizado o línea de captura. - No contar con sanciones por el programa Conduce sin Alcohol. - No tener sentencias relacionadas con delitos viales. - Aprobar el examen teórico, cuando se trate de personas que no cuentan con antecedentes de licencia en la CDMX.

En el caso de los conductores que soliciten su primera licencia, la evaluación de conocimientos viales es obligatoria y deberá aprobarse antes de continuar con la expedición del documento. La prueba contempla temas relacionados con el Reglamento de Tránsito, señales de circulación y seguridad vial. Las personas con antecedentes de licencia capitalina podrán seguir el procedimiento correspondiente a su historial.

Los conductores que tramiten su primera licencia deberán aprobar un examen de conocimientos viales./ Gobierno de México