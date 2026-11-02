Hoy No Circula 2 de noviembre de 2026: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex por Día de Muertos?

El programa de restricción vehicular operará con normalidad este lunes de Día de Muertos. Conoce qué placas y engomados no podrán circular para evitar multas

El Día de Muertos 2026 llega a su última jornada este lunes 2 de noviembre, fecha en la que miles de familias acudirán a los panteones o realizarán diferentes actividades para recordar a sus seres queridos. Sin embargo, quienes tengan previsto utilizar su automóvil deberán revisar el programa Hoy No Circula, ya que la celebración no representa una suspensión automática de las restricciones vehiculares.

De acuerdo con el calendario habitual de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma de verificación 1 o 2 deberán permanecer fuera de circulación durante el horario establecido. La medida también aplica en las zonas del Estado de México donde opera el programa ambiental.

Aunque el 2 de noviembre es una fecha importante para las familias mexicanas, no está contemplado como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, por lo que las restricciones vehiculares se mantienen conforme al calendario regular. Hasta la información disponible este domingo 1 de noviembre, no se había anunciado una suspensión especial del Hoy No Circula con motivo de la celebración.

¿Qué autos no circulan el lunes 2 de noviembre en CDMX y Edomex?

Los automovilistas que tengan planeado salir durante este lunes deberán considerar que la restricción comienza a las 5:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas. Durante ese periodo, los vehículos que cumplan con las características establecidas no podrán transitar por las vialidades donde se aplica el programa, incluso si se dirigen a panteones o reuniones familiares. Los automóviles que deberán descansar son los siguientes: - Engomado: amarillo. - Terminación de placas: 5 y 6. - Holograma de verificación: 1 y 2. - Horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas. - Fecha: lunes 2 de noviembre de 2026.

Las restricciones del Hoy No Circula estarán vigentes de 5:00 a 22:00 horas./ Pixabay

En contraste, los vehículos que cuentan con holograma 0 y 00 podrán circular sin restricciones por el programa, al igual que los automóviles eléctricos e híbridos que tengan la documentación correspondiente para acreditar su exención. También existen excepciones para unidades de emergencia y otros vehículos autorizados conforme a las disposiciones ambientales.

Es importante recordar que los automóviles con placas foráneas pueden estar sujetos a restricciones adicionales, dependiendo de su tipo de verificación y los permisos con los que cuenten. Por ello, quienes visiten la capital desde otras entidades deberán comprobar si su vehículo tiene autorización para circular, especialmente durante las primeras horas del día.

¿Se suspende el Hoy No Circula por el Día de Muertos?

Aunque algunas personas consideran que las restricciones dejan de aplicarse durante las celebraciones tradicionales, el programa Hoy No Circula no se suspende automáticamente por el Día de Muertos. Para que ocurra una modificación, las autoridades ambientales deben emitir un aviso oficial, situación que no se había anunciado para este lunes 2 de noviembre.

La medida se mantiene en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México donde se encuentra vigente, incluidas zonas del Valle de México, Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, conforme a las disposiciones estatales aplicables. Su objetivo es reducir las emisiones contaminantes provenientes de los automóviles y contribuir a mejorar la calidad del aire.

Los conductores que incumplan las restricciones pueden recibir multas económicas y otras sanciones previstas en los reglamentos de tránsito, dependiendo de la entidad donde se cometa la infracción. Además, en determinadas circunstancias, las autoridades pueden ordenar el traslado del vehículo a un depósito, lo que representa gastos adicionales para sus propietarios.