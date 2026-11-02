¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day en streaming? Esta es la fecha para ver la película de Tom Holland

Conoce la fecha de estreno, las plataformas donde estará disponible y cómo verla desde casa

Spider-Man: Brand New Day, la película protagonizada por Tom Holland, llegará al streaming el próximo viernes 27 de noviembre de 2026 a través de HBO Max en Latinoamérica, por lo que los seguidores del superhéroe podrán disfrutar de su nueva aventura desde casa, sin necesidad de pagar una renta adicional si cuentan con una suscripción activa.

El estreno representa una nueva oportunidad para quienes no pudieron verla en las salas de cine o desean revivir la historia de Peter Parker. Además de su incorporación al catálogo digital, la cinta también tiene programada una transmisión por televisión de paga el sábado 28 de noviembre a las 22:00 horas a través de HBO, mientras que el domingo 29 se contempla una emisión adicional en HBO 2.

La producción de Sony Pictures y Marvel Studios llegó a los cines en julio de 2026 y consiguió una recaudación superior a los mil 200 millones de dólares a nivel mundial, de acuerdo con las cifras señaladas por Box Office Mojo. Su desempeño comercial la convirtió en una de las películas más destacadas del año y mantuvo el interés del público por conocer cuándo estaría disponible en las plataformas digitales.

¿Dónde ver Spider-Man: Brand New Day en streaming?

Aunque HBO Max tiene señalado el 27 de noviembre como fecha de estreno para Latinoamérica, la disponibilidad de la película puede cambiar dependiendo del país debido a los acuerdos de distribución que mantiene Sony Pictures con diferentes servicios de entretenimiento.

La película de Spider-Man estará disponible en HBO Max para Latinoamérica./ AP

Para quienes prefieren no esperar hasta finales de noviembre, Spider-Man: Brand New Day comenzó su distribución digital el 6 de octubre de 2026, cuando llegó a servicios como Amazon Prime Video, Apple TV y Sony Pictures Core. En estas plataformas es posible acceder al largometraje mediante compra o renta, aunque el costo depende de cada servicio y de la calidad de imagen seleccionada.

La diferencia entre ambas modalidades es que la renta digital permite ver la película durante un periodo determinado, mientras que la compra ofrece acceso conforme a las condiciones de la tienda. Por su parte, su llegada a HBO Max permitirá reproducirla dentro de los planes de suscripción que incluyan el contenido, sin realizar un pago individual por el título.

Los seguidores de Marvel podrán disfrutar de la nueva aventura de Spider-Man desde casa./ AP

¿De qué trata Spider-Man: Brand New Day y cuándo sale en Blu-ray?

La nueva entrega continúa la historia de Peter Parker después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, cuando el mundo olvidó quién se encontraba detrás de la máscara del Hombre Araña. Ahora, el protagonista debe acostumbrarse a una vida en la que sus antiguos amigos desconocen su identidad, mientras continúa enfrentándose a nuevos peligros en Nueva York.