David “N”, alias “Mando 20”, fue detenido por su presunta relación con el atentado en Michoacán./Especial

David “N” fue detenido junto con otros dos hombres en Tecomán, Colima, por su presunta relación con el ataque contra la Policía Comunitaria de Coahuayana, ocurrido en diciembre de 2025

Autoridades federales detuvieron a David “N”, alias “Mando 20”, señalado como presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y posible responsable de un atentado con un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, que dejó seis personas muertas y varias heridas.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el operativo se realizó en Tecomán, Colima, donde también fueron capturados otros dos hombres identificados como Sinuhé “N” y Cristian “N”, presuntamente relacionados con el ataque.

David “N”, alias “Mando 20”, fue detenido por su presunta relación con el atentado en Michoacán./@OHarfuch.

Así fue la detención de “Mando 20” en Colima

De acuerdo con el reporte de las autoridades, las detenciones ocurrieron tras ejecutar cateos en dos inmuebles de Tecomán, como resultado de investigaciones coordinadas entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal.

Durante los operativos fueron aseguradas armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda del CJNG, entre otros indicios que serán considerados dentro de las investigaciones.

Las autoridades identifican a David “N” como presunto líder de una célula criminal con presencia en Tecomán y municipios cercanos. Las pesquisas continúan para establecer la participación de los detenidos y ubicar a otras personas que pudieran estar involucradas.

Las autoridades aseguraron armas, vehículos, dinero y documentación durante los cateos./@pixabay

¿Qué pasó en la comandancia de Coahuayana?

El atentado ocurrió el 6 de diciembre de 2025, cuando un vehículo con explosivos detonó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán. El ataque dejó seis personas sin vida y varias más heridas, además de daños materiales.

Según las líneas de investigación, “Mando 20” es señalado como presunto responsable del ataque. Las autoridades buscan esclarecer tanto la planeación como la ejecución del atentado, así como identificar a todos los posibles implicados.