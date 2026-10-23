edición 12 de los premios reconoció a creadores de contenido en español. Diosdado Juárez, Chef en Proceso, Los Delfines e Isa GRWM también destacaron entre los premiados

Los Eliot Awards 2026 reunieron a creadores de contenido y figuras del entretenimiento digital para reconocer a quienes destacaron por su trabajo en redes sociales. La ceremonia se celebró el jueves 22 de octubre en Expo Santa Fe, Ciudad de México, bajo el lema “Más cerca de ti”.

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Uno de los reconocimientos más esperados fue el de Líder Digital del Año, que quedó en manos de Aarón Mercury. La premiación también distinguió a creadores de distintas áreas, desde el entretenimiento y la comedia hasta la música, el bienestar y la creación de comunidades digitales.

Los Delfines se llevaron el premio Best Engager por su conexión con la comunidad./Especial

Creadores que destacan entre los ganadores

Entre los premios más destacados de esta edición estuvo el de Líder Digital del Año, para Aarón Mercury, quien competía contra Clase Libre, Fede Vigevani, Gonzok y Lesslie Polinesia.

En otras categorías, Diosdado Juárez obtuvo el reconocimiento de Storyteller; Los Delfines ganaron Best Engager; Chef en Proceso se llevó How To, mientras que Eva María Beristain fue reconocida en Better You. Por su parte, Alan Arrieta ganó Beat 4 Like e Isa GRWM se llevó el premio Next Gen.

En Comedia, el reconocimiento fue para Wilson Alcaraz, mientras que Tatiana Kaer ganó Revelación del Año, dos de las categorías que también llamaron la atención durante la gala.

Yanet García estuvo a cargo de la conducción de los Eliot Awards 2026./Especial

Beyond Creator, una de las categorías destacadas de los Eliot Awards 2026

La catergoía Beyond Creator, enfocada en creadores que han llevado sus proyectos más allá de las redes sociales para desarrollar marcas y negocios propios. Entre los nominados estaban Anna Sarelly, Eugenia Rodríguez Cantú, Fer Jalil, Robegrill y Skabeche. Este reconocimiento refleja cómo algunos creadores han ampliado su trabajo digital hacia proyectos comerciales.

Los Eliot Awards contemplaron 10 categorías y 50 nominados, con participantes de México y otros países de habla hispana. Los ganadores fueron seleccionados por un comité de especialistas de la industria, por lo que los resultados no dependieron de votaciones del público.