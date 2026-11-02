Victoria Ruffo habló sobre la separación de su hijo y su esposa./especial

La actriz reconoció que desconocía la separación de su hijo y aseguró que respeta la decisión de la expareja

La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, después de siete años de relación, sorprendió a sus seguidores y generó reacciones entre sus familiares. Una de ellas fue la de Victoria Ruffo, madre del actor, quien reconoció que no estaba enterada de la decisión, pero aseguró que lo más importante para ella es que su hijo se encuentre bien.

La actriz aseguró que respeta la decisión de la expareja./especial

A su llegada al teatro, la actriz fue cuestionada por la prensa sobre el fin del noviazgo y la nueva etapa que enfrentan José Eduardo y Paola, quienes tienen una hija de dos años. Ruffo señaló que se trata de un asunto privado en el que nadie más debe intervenir.

“Es una decisión de pareja y pareja quiere decir que es de dos. Pareja, nadie tiene por qué meterse ni decir nada... Yo, mientras mi hijo sea feliz, es lo más importante para mí”, expresó.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la separación de su hijo?

La actriz también explicó que no acostumbra dar consejos sobre las decisiones sentimentales de José Eduardo, pues considera que cada persona debe resolver sus asuntos personales. Su prioridad, dijo, es que él esté tranquilo y feliz. Además, pidió que su nieta permanezca al margen de cualquier diferencia entre sus padres y que los asuntos de adultos no afecten a la pequeña.

Al preguntarle cómo ha visto a su hijo después de la ruptura, Ruffo comentó que no han tenido muchas oportunidades de convivir debido a los compromisos laborales del actor. Sin embargo, consideró que mantenerse ocupado también puede ayudarlo durante esta etapa.

“Casi no lo he visto a mi hijo porque tiene mucha chamba él, está con mucho trabajo y eso también es muy bueno, dentro de lo bueno o malo que pueda pasar de tu vida tener trabajo te saca de todo. Yo siempre voy a estar con él”, comentó.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian su separación

Después de varias semanas de especulaciones, José Eduardo confirmó el fin de su relación con Paola Dalay mediante un video publicado en redes sociales este domingo 1 de noviembre.

Victoria Ruffo pidió que su nieta permanezca al margen de cualquier diferencia entre sus padres./especial

La expareja puso fin a un noviazgo de siete años y explicó que buscará conservar una comunicación cordial y una convivencia respetuosa por el bienestar de su hija.