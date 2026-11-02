Revelan audio de los últimos momentos del jet que se estrelló en Florida y dejó 9 muertos: "Vamos a morir”

Los pilotos reportaron turbulencia y formación de hielo antes de que la aeronave comenzara a perder altura rápidamente./ AP

Una grabación atribuida a la tripulación del Learjet 60 revela los momentos de emergencia antes del accidente ocurrido el 1 de noviembre en Palm Beach, Florida

Una grabación de las comunicaciones aéreas ha permitido reconstruir los momentos de emergencia que vivieron los ocupantes de un avión privado que se estrelló en Florida y dejó nueve personas muertas. En el audio se escucha cómo la tripulación advierte sobre una pérdida acelerada de altura, mientras los controladores intentan mantener contacto con la aeronave.

El accidente ocurrió el domingo 1 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 12:49 horas, tiempo local, en el condado de Palm Beach, Estados Unidos. Se trataba de un Learjet 60 con matrícula N722BD, que había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino North Eleuthera, en Bahamas.

La aeronave transportaba a nueve personas, quienes fallecieron tras el impacto, según confirmó el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy. El jet cayó cerca de un conjunto habitacional ubicado en las inmediaciones de Cresthaven, donde el choque provocó un incendio y obligó a desplegar un operativo de emergencia.

Antes del desplome, los pilotos habían comunicado a los controladores que atravesaban condiciones meteorológicas complicadas, entre ellas turbulencia moderada, presencia de hielo y precipitaciones. Aunque inicialmente continuaron con el vuelo, la situación cambió cuando solicitaron autorización para modificar su altitud y comenzaron a experimentar problemas para mantener el control del avión.

¿Qué se escucha en el último audio del avión que se estrelló en Florida?

Las grabaciones de radio conservadas por LiveATC.net muestran que la tripulación pidió autorización para ascender a 37 mil pies de altura, aproximadamente 11 mil 278 metros, después de reportar condiciones meteorológicas adversas. Los controladores aprobaron la maniobra, pero segundos después recibieron una llamada de emergencia.

"Estamos descendiendo a 10 mil pies por minuto", fue una de las advertencias atribuidas a la tripulación durante el intercambio. Poco después, los pilotos informaron que la caída se había acelerado hasta alcanzar los 20 mil pies por minuto, además de reportar una condición de exceso de velocidad.

La emergencia continuó agravándose y los ocupantes de la cabina comunicaron que estaban perdiendo altura a una velocidad de 22 mil pies por minuto, con una inclinación de aproximadamente 60 grados. En medio de la situación, una de las personas al mando advirtió que el avión estaba a punto de impactarse contra el suelo.

Entre las frases difundidas sobre los últimos instantes del vuelo aparece "Vamos a morir, se nos acabó el tiempo", aunque esa traducción no ha sido confirmada literalmente por las autoridades. En las comunicaciones revisadas también se escucha una advertencia equivalente a que estaban por estrellarse, seguida de expresiones de angustia.

Los controladores trataron de obtener una nueva respuesta de la aeronave para conocer su situación, pero las comunicaciones se interrumpieron antes del impacto. Los datos recopilados por Flightradar24 muestran que el jet llegó a registrar una velocidad vertical de descenso superior a 32 mil pies por minuto, reflejando la rapidez con la que se desarrolló la emergencia.

La aeronave con matrícula N722BD había despegado de Texas y tenía como destino Bahamas cuando ocurrió el accidente./ AP

Accidente de avión en Palm Beach provoca incendio y evacuaciones

El Learjet 60 terminó impactándose cerca de Military Trail y 10th Avenue North, en una zona próxima a comunidades de viviendas móviles, entre Greenacres y Cresthaven. La caída fue captada por cámaras de vehículos que circulaban por el área, cuyas imágenes muestran a la aeronave descendiendo a gran velocidad antes de chocar contra el suelo.

El accidente ocasionó una explosión y dejó un cráter en el punto del impacto. Elementos de bomberos, policías y personal de rescate acudieron al lugar para controlar el fuego, revisar las condiciones de seguridad y evitar que los habitantes se acercaran a los restos del avión.

Como parte de las medidas preventivas, alrededor de 600 residentes de comunidades cercanas recibieron asistencia ante las afectaciones provocadas por el accidente. También se restringió la circulación en Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North, mientras las autoridades realizaban las labores de emergencia.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumió la investigación del accidente con apoyo de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). Los especialistas analizarán los restos del avión, las condiciones del vuelo y las comunicaciones con los controladores para establecer por qué la aeronave sufrió una pérdida de altura tan pronunciada.

Aunque los pilotos mencionaron hielo, turbulencia y precipitaciones antes de declarar la emergencia, hasta este lunes 2 de noviembre no se ha determinado oficialmente qué provocó el desplome. Tampoco se habían dado a conocer las identidades de las nueve víctimas en los primeros informes difundidos por las autoridades.