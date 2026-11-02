Ring Royale 2: revelan cuándo será y qué famosos pelearán en el evento de Poncho de Nigris

Poncho de Nigris dio a conocer los primeros 13 participantes de Ring Royale 2, el evento de boxeo entre celebridades

El boxeo entre famosos volverá a reunir a figuras de la televisión, creadores de contenido y personalidades del deporte. Poncho de Nigris anunció los primeros detalles de Ring Royale 2, una nueva edición del espectáculo que contará con la participación de Wendy Guevara, Nicola Porcella y otros rostros conocidos del entretenimiento mexicano.

A través de sus redes sociales, el conductor regiomontano compartió el domingo 1 de noviembre de 2026 un adelanto de lo que prepara para el próximo año. La segunda edición de Ring Royale se celebrará el 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, recinto que recibirá a los participantes y seguidores de este formato de boxeo amateur.

El interés por esta nueva función surge después de los enfrentamientos que protagonizaron la primera entrega, especialmente el de Alfredo Adame contra Carlos Trejo, que terminó con la victoria del actor. También destacaron los triunfos de Marcela Mistral sobre Karely Ruiz, Aldo de Nigris frente a Nicola Porcella y Chuy Aldama ante Alberto del Río, conocido como 'El Patrón'.

En aquella edición también resultaron ganadores Ronny, quien venció a Yoiker, y Bull Terrier, que se impuso a Abelito. Ahora, la organización prepara una cartelera con nuevas personalidades y algunos participantes que buscarán repetir la experiencia, aunque todavía no se han anunciado las parejas que se enfrentarán.

¿Qué famosos participarán en Ring Royale 2?

Uno de los principales atractivos del anuncio fue la incorporación de Wendy Guevara, quien aparece entre las celebridades convocadas para la segunda edición. A ella se suman figuras como Óscar Burgos, Ernesto Chavana y Marie Claire Harp, además de otros personajes que han ganado popularidad en plataformas digitales.

Ring Royale 2 reunirá a 13 famosos e influencers en la Arena Monterrey./ RS

La lista de los 13 participantes anunciados para Ring Royale 2 está integrada por: - Wendy Guevara - Nicola Porcella - Marcela Mistral - Óscar Burgos - Ernesto Chavana - Marie Claire Harp - Maza Clan - Oliver Moreno - Masad Altamimi - Konan Big - Aquivaldo Mosquera, exfutbolista profesional - Crista Montes de Oca, conocida como 'Sargento Matute' - Pedro Osuna, conocido como 'El Mario Brox'

La presencia de Aquivaldo Mosquera también llamó la atención, pues el exfutbolista colombiano, recordado por su paso por el América y otros clubes del futbol mexicano, figura entre los invitados a esta nueva edición. Su participación permitirá reunir a personalidades de distintas disciplinas en un mismo espectáculo.

Otro de los nombres que destaca es el de Nicola Porcella, quien tendrá una nueva oportunidad de participar después de perder su combate contra Aldo de Nigris en la primera edición. Por su parte, Marcela Mistral regresará tras imponerse a Karely Ruiz, aunque hasta el momento no se ha informado contra quién pelearán.

Ring Royale 2: fecha, sede y venta de boletos

Los seguidores del evento ya pueden marcar la fecha en el calendario, debido a que Ring Royale 2 está programado para el domingo 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, en Nuevo León. La organización también ha comenzado a promocionar esta edición con una temática inspirada en los gladiadores de la antigua Roma.

En cuanto a las entradas, la venta de boletos está anunciada para el miércoles 4 de noviembre de 2026 a través de Superboletos. Sin embargo, todavía falta conocer los precios de las localidades y el horario en el que comenzarán los combates.

También han surgido versiones sobre la posible participación de Nicola Porcella y Marie Claire Harp como conductores, aunque por ahora no existe una confirmación oficial sobre esa función. Ambos aparecen entre los nombres anunciados por la organización, por lo que habrá que esperar nuevos detalles para conocer su papel dentro del espectáculo.