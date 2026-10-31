Inés "N" fue detenida en Florida el 30 de octubre. / Especial

La exconductora de televisión fue detenida en Florida tras cinco años prófuga de la justicia mexicana. Si es extraditada y declarada culpable, podría enfrentar hasta 40 años de prisión por delincuencia organizada

La exconductora de televisión Inés "N", fue detenida en Florida el 30 de octubre, después de permanecer cinco años prófuga de la justicia mexicana. Si es extraditada y declarada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión por los delitos que se le imputan, aunque la sanción dependerá de lo que se acredite durante el proceso judicial.

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¿Cuántos años de cárcel podría pasar Inés "N"?

La expresentadora es señalada por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que cuenta con una orden de aprehensión vigente por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

La pena de hasta 40 años de cárcel está relacionada con el delito de delincuencia organizada, uno de los principales señalamientos que enfrenta la exconductora.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las sanciones pueden alcanzar de 20 a 40 años de prisión para quienes desempeñen funciones de dirección, administración o supervisión dentro de una organización delictiva.

Por su parte, el artículo 400 Bis del Código Penal Federal contempla penas de cinco a 15 años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

No obstante, estos rangos no significan que Inés "N" recibirá automáticamente la pena máxima. La sanción dependerá de los delitos por los que finalmente sea juzgada, las pruebas presentadas y la resolución de un juez.

La exconductora podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es declarada culpable de delincuencia organizada. / Especial

¿De qué delitos acusan a la expresentadora?

Las investigaciones contra la expresentadora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, comenzaron a tomar relevancia en 2021, cuando las autoridades mexicanas los señalaron por su presunta participación en una estructura de empresas utilizada para simular operaciones y desviar recursos públicos.

De acuerdo con las investigaciones, el caso estaría relacionado con contratos de servicios penitenciarios y un presunto desvío de alrededor de 2 mil 950 millones de pesos.

Los delitos que se le atribuyen son: Delincuencia organizada.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Peculado.

Defraudación fiscal equiparada. La Fiscalía deberá acreditar la participación de Gómez Mont en cada uno de los delitos para que un juez determine las sanciones correspondientes.

La FGR confirmó que la detención de Inés "N" se realizó por una orden de aprehensión vigente en México. / FGR México

¿Qué sigue tras su detención en Estados Unidos?

La detención de Inés "N" no significa que será trasladada inmediatamente a México. Para que pueda enfrentar las acusaciones en territorio nacional, las autoridades deben completar el procedimiento de extradición y obtener la autorización correspondiente de Estados Unidos.

La FGR confirmó que la captura ocurrió en Miami, Florida, como resultado del intercambio de información con el gobierno estadounidense. Hasta el momento, no se ha informado una fecha para su eventual traslado.

Una vez que se concrete su entrega a México, la exconductora deberá comparecer ante las autoridades judiciales para responder por los delitos que se le imputan.

Es importante señalar que Inés "N" no ha sido condenada por estos hechos. La pena que podría enfrentar dependerá de las acusaciones que se mantengan durante el proceso y de la resolución que emita un juez.