FGR confirma entrega a Estados Unidos de tres órdenes de aprehensión vigentes contra Inés Gómez Mont por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal

La Fiscalía General de la República confirmó este lunes que entregó a Estados Unidos tres órdenes de aprehensión vigentes contra Inés Gómez Mont. La conductora fue detenida el 30 de octubre en Florida por autoridades migratorias estadounidenses. La entrega de los documentos formó parte de la coordinación entre ambos gobiernos en las últimas semanas.

Según la fiscal Ernestina Godoy, la detención actual responde a la situación migratoria de Gómez Mont, cuya resolución corresponde a las autoridades de Estados Unidos. En caso de que se determine su deportación, la FGR ejecutará de inmediato las órdenes a su llegada a territorio mexicano. La conductora permanece bajo custodia en un centro migratorio de Florida.

Tres órdenes por delitos federales

Gómez Mont enfrenta tres mandamientos judiciales librados por jueces federales. Uno fue solicitado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos corresponden a la Fiscalía Especializada de Control Competencial por defraudación fiscal equiparada.

Gómez Mont permanece bajo custodia en un centro migratorio de Florida tras su arresto / Captura de pantalla

Investigación por el esquema de desvío

Las investigaciones señalan que habría recibido en cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita. Estos fondos provendrían de un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, operado mediante empresas fantasma. El esquema involucró contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos destinados a la seguridad del sistema penitenciario.

Además, la FGR indica que declaró ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales de 2014 y 2016. Con ello, habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos. La fiscalía solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición desde septiembre de 2025.