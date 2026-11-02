La captura de un jefe de plaza del CJNG en Uruapan habría desencadenado la venganza contra el entonces presidente municipal./ RS

A un año del asesinato del exalcalde de Uruapan, la Fiscalía de Michoacán señala que el ataque habría sido una represalia del CJNG por la captura de uno de sus líderes

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', habría estado al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuando integrantes de esa organización presuntamente planearon el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán. Sin embargo, la Fiscalía estatal no ha confirmado que el narcotraficante haya dado directamente la orden de ejecutar al funcionario, cuyo homicidio ocurrió el 1 de noviembre de 2025.

La investigación apunta a que Carlos Manzo habría sido asesinado como represalia por la captura de un jefe de plaza del CJNG en Uruapan, un hecho que provocó tensiones entre el entonces presidente municipal y la organización criminal. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), las pruebas reunidas hasta el momento no muestran indicios de que el ataque tuviera una motivación política.

Es importante señalar que 'El Mencho' murió el 22 de febrero de 2026 durante su traslado aéreo, después de resultar herido en un operativo de fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco. Su fallecimiento ocurrió casi cuatro meses después del asesinato de Manzo, cuando todavía era identificado como líder de la organización criminal. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente una responsabilidad directa del capo en la planeación del atentado.

A un año del crimen, Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de Michoacán, informó sobre los avances de las indagatorias, que han permitido reconstruir parte de la estructura delictiva presuntamente involucrada. El funcionario señaló que la confrontación entre el exalcalde y el CJNG es el principal antecedente que explica el móvil investigado.

¿Por qué el CJNG habría ordenado asesinar a Carlos Manzo?

Uno de los hechos que marcaron el enfrentamiento ocurrió el 27 de agosto de 2025, cuando las autoridades detuvieron a René Belmontes Aguilar, conocido como 'El Rhino' o 'El Chamuco', identificado como jefe de plaza del CJNG en Uruapan. La captura representó un golpe contra la estructura criminal que operaba en el municipio michoacano.

Después de aquella detención, Carlos Manzo exhibió al presunto delincuente durante una transmisión en vivo en Facebook, donde realizó señalamientos contra él. Según la investigación ministerial, este episodio habría provocado una reacción de integrantes del grupo criminal, quienes presuntamente decidieron tomar represalias contra el presidente municipal.

Carlos Manzo habría sido asesinado por una venganza del CJNG, según la principal línea de investigación de la Fiscalía de Michoacán./ RS

El homicidio ocurrió el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en el Centro Histórico de Uruapan, cuando Manzo participaba en las actividades de Día de Muertos. El alcalde recibió varios disparos en medio de la celebración, mientras que el agresor, identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, murió en el lugar tras la intervención de su equipo de seguridad.

Las investigaciones señalan a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias 'El R1', como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato. El detenido es identificado como líder de una célula vinculada al CJNG en Michoacán y habría participado en las decisiones relacionadas con la ejecución del funcionario.

Otro de los implicados es Jorge Armando Gómez Sánchez, conocido como 'El Licenciado', señalado por las autoridades como presunto coordinador del ataque. De acuerdo con las investigaciones, la organización criminal habría ofrecido 2 millones de pesos para llevar a cabo el homicidio del entonces alcalde de Uruapan.

Aunque la Fiscalía sostiene que la principal hipótesis es una venganza del CJNG, todavía no se ha acreditado que 'El Mencho' participara personalmente en las decisiones relacionadas con el asesinato. Las autoridades continúan trabajando para determinar las responsabilidades individuales dentro de la estructura criminal.

Asesinato de Carlos Manzo: 34 detenidos y 90% de avance en la investigación

La Fiscalía General del Estado de Michoacán reportó 34 personas detenidas y al menos 29 vinculadas a proceso por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo. Entre los investigados aparecen integrantes de la organización criminal, personas relacionadas con la planeación del atentado y colaboradores del entorno municipal.

El expediente presenta un avance del 90%, de acuerdo con los datos difundidos por la institución. Hasta ahora se han realizado aproximadamente 3 mil 500 actos de investigación, 3 mil dictámenes periciales, 120 audiencias judiciales y el análisis de mil 200 horas de grabaciones, además de 72 procedimientos de extracción de información digital.

Pese a estos resultados, todavía existen diligencias pendientes para concluir las investigaciones. Una de ellas es la localización de José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Carlos Manzo, contra quien existe una orden de aprehensión relacionada con el caso.

Las autoridades también buscan obtener dos teléfonos celulares que pertenecieron al exalcalde y que permanecen bajo resguardo de Grecia Quiroz García, viuda de Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan. La funcionaria ha manifestado desconfianza hacia la investigación estatal y ha solicitado que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga en el caso.