Avioneta se desploma y se incendia en Pachuca; reportan dos muertos y un herido

Una avioneta se desplomó y se incendió sobre la avenida El Tezontle./especial

La aeronave cayó sobre la avenida El Tezontle, en la colonia Venta Prieta, cerca de una plaza comercial

Una avioneta se desplomó y se incendió la mañana de este lunes 2 de noviembre en Pachuca, Hidalgo, con un saldo preliminar de dos personas fallecidas y una lesionada, de acuerdo con reportes de medios locales.

La aeronave con matrícula XB-AZG cayó en la colonia Venta Prieta./especial

El accidente ocurrió sobre la avenida El Tezontle, en la colonia Venta Prieta, cerca de una plaza comercial. La aeronave, identificada con la matrícula XB-AZG, cayó por causas que todavía no han sido esclarecidas y comenzó a incendiarse tras el impacto.

Las imágenes difundidas desde el lugar muestran los restos de la avioneta severamente dañados por el fuego. El siniestro provocó la movilización de bomberos, rescatistas y elementos de seguridad para atender la emergencia y controlar las llamas.

Bomberos y rescatistas acudieron al lugar para controlar el fuego y atender la emergencia./especial

¿Qué ocurrió tras el desplome de la avioneta en Pachuca?

Después del impacto, los cuerpos de emergencia acudieron al sitio para sofocar el incendio y atender a las posibles víctimas. También se estableció un perímetro de seguridad para facilitar las labores de rescate y evitar el ingreso de personas ajenas al operativo.

En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes apoyaron en el acordonamiento de la zona. La Secretaría de Gobierno de Hidalgo informó que mantenía coordinación con las corporaciones encargadas de atender el accidente y pidió a la población evitar circular por el área.

¿Qué se sabe de las víctimas y las causas del accidente?

Los primeros reportes periodísticos señalaron que dos personas murieron y una más resultó lesionada. Sin embargo, al cierre de la información, las autoridades no habían confirmado oficialmente el número de víctimas ni proporcionado sus identidades.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo acudió al lugar para realizar las diligencias periciales y recabar indicios. Las investigaciones deberán establecer las condiciones en las que volaba la aeronave y los factores que provocaron su caída.