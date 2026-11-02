VIDEO: Payaso es anexado por sorpresa durante un show en Oaxaca

Un payaso fue interceptado por varias personas mientras realizaba un espectáculo en Oaxaca./captura de pantalla

El artista habría sido contratado para amenizar un evento sin saber que terminaría dentro de un centro de rehabilitación

Lo que parecía una presentación habitual terminó en una situación inesperada para un payaso en Oaxaca, quien fue interceptado por varias personas mientras realizaba su espectáculo. De acuerdo con los reportes difundidos en redes sociales, el artista habría sido engañado con una contratación para amenizar un evento, pero terminó siendo llevado por la fuerza a un anexo.

El momento en que el artista fue retirado del escenario quedó grabado en video./captura de pantalla

El momento quedó registrado en video y comenzó a circular en distintas plataformas. En las imágenes se observa al payaso mientras baila, brinca y anima a los asistentes, sin imaginar lo que ocurriría minutos después.

¿Cómo fue anexado el payaso durante su espectáculo?

En medio de la presentación, una persona anuncia: “Vamos a tener un nuevo integrante”. Segundos después, varios sujetos se acercan al artista, lo sujetan y lo retiran del escenario ante la sorpresa de quienes presenciaban el espectáculo.

Según las versiones difundidas por medios y páginas de noticias, el payaso habría acudido al lugar creyendo que realizaría una presentación contratada, pero desconocía que el objetivo era interceptarlo e ingresarlo al centro de rehabilitación.

La grabación muestra cómo la situación interrumpe repentinamente el show. El video provocó sorpresa entre los usuarios, quienes compartieron distintas reacciones ante la forma en que el artista fue retirado del lugar.

¿Fue real el anexo del payaso de Oaxaca?

La publicación del video generó comentarios divididos. Mientras algunos usuarios reaccionaron con humor ante lo inesperado de la escena, otros cuestionaron que una persona fuera sometida y trasladada contra su voluntad.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre las circunstancias del ingreso del payaso al anexo, ni sobre su situación posterior. Tampoco se ha esclarecido públicamente si la escena fue planeada como parte de un espectáculo o si ocurrió tal como describen las versiones difundidas en redes sociales.

El payaso habría sido contratado para amenizar un evento sin conocer lo que ocurriría./istock