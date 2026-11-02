El inicio de noviembre estará acompañado de bajas temperaturas en al menos 15 estados de México . De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre se esperan temperaturas mínimas de hasta -5 grados en distintas zonas serranas.

Alerta Amarilla por frío en CDMM, tendrán temperaturas de hasta 4 grados

Las condiciones estarán relacionadas con la aproximación del frente frío número 4 , una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la interacción con un río atmosférico. Estos sistemas también provocarán lluvias y rachas de viento en el noroeste del territorio nacional.

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta 0 grados?

El pronóstico del SMN contempla temperaturas de entre -5 y 0 grados en zonas serranas de algunas entidades, mientras que otras registrarán mínimas de entre 0 y 5 grados. Estas son las condiciones previstas para cada día:

Lunes 2 de noviembre, durante la madrugada del martes:

De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Martes 3 de noviembre, durante la madrugada del miércoles:

De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 4 de noviembre, durante la madrugada del jueves: