El inicio de noviembre estará acompañado de bajas temperaturas en al menos 15 estados de México. De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre se esperan temperaturas mínimas de hasta -5 grados en distintas zonas serranas.
Las condiciones estarán relacionadas con la aproximación del frente frío número 4, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la interacción con un río atmosférico. Estos sistemas también provocarán lluvias y rachas de viento en el noroeste del territorio nacional.
¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta 0 grados?
El pronóstico del SMN contempla temperaturas de entre -5 y 0 grados en zonas serranas de algunas entidades, mientras que otras registrarán mínimas de entre 0 y 5 grados. Estas son las condiciones previstas para cada día:
Lunes 2 de noviembre, durante la madrugada del martes:
De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Martes 3 de noviembre, durante la madrugada del miércoles:
De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.
De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Miércoles 4 de noviembre, durante la madrugada del jueves:
De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
¿Dónde habrá lluvias y fuertes rachas de viento?
Además del descenso de temperatura, el frente frío número 4 y los sistemas atmosféricos asociados ocasionarán lluvias fuertes a puntuales intensas en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. En estas entidades también se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.
En la costa occidental de la península de Baja California se pronostica oleaje de entre 2 y 3 metros de altura. Por otra parte, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe favorecerán chubascos en regiones del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
Ante este pronóstico, se recomienda mantenerse al tanto de los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se esperan temperaturas cercanas o inferiores a los cero grados.