La influencer confirmó que está saliendo con César Romo, futbolista de la Kings League, tras terminar su relación con el actor./ RS

La influencer reveló que está saliendo con el futbolista de la Kings League y aclaró si su nueva relación tuvo algo que ver con la ruptura del hijo de Eugenio Derbez

Paola Dalay confirmó que está saliendo con César Romo, futbolista de la Kings League, luego de que surgieran rumores sobre una posible infidelidad durante su relación con José Eduardo Derbez. La influencer decidió hablar públicamente de su nueva etapa sentimental y aclaró que conoció al deportista cuando su romance con el actor ya había terminado.

Las declaraciones fueron realizadas este lunes 2 de noviembre de 2026, durante una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante. La creadora de contenido respondió a los cuestionamientos que aparecieron después de que fuera vista junto al futbolista, de 30 años, poco antes de que se hiciera pública su separación del hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

La polémica comenzó cuando circularon imágenes de Paola Dalay y César Romo durante el Gran Premio de México, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Su aparición juntos despertó sospechas entre algunos usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a relacionar al deportista con el rompimiento de la pareja.

Sin embargo, Paola aseguró que su historia con José Eduardo había concluido meses atrás, aunque ambos decidieron mantener la separación fuera del ojo público. La influencer explicó que, una vez terminada la relación, cada uno comenzó a retomar sus actividades personales sin que existiera un conflicto relacionado con terceras personas.

¿Paola Dalay le fue infiel a José Eduardo Derbez con César Romo?

La creadora de contenido aprovechó la entrevista para aclarar cómo comenzó su acercamiento con el futbolista. Aunque reconoció que existe interés entre ambos, descartó que César Romo haya tenido alguna participación en el fin de su relación con José Eduardo Derbez.

“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de terminar con José Eduardo. Aunque no era pública (la separación), yo seguí con mi vida, como él también lo hizo y está bien”.

Paola también explicó que su vínculo con el deportista todavía se encuentra en una etapa inicial. Por ahora, no existe un noviazgo formal entre ellos, aunque reconoció que disfrutan pasar tiempo juntos y conocer más sobre sus respectivas vidas.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron su separación el 1 de noviembre, después de aproximadamente seis años juntos./ Captura de pantalla

La influencer insistió en que “no fue infidelidad” y precisó que todavía “no eran novios”, pero reconoció que las cosas “están fluyendo bastante bien”. Con ello, buscó terminar con las versiones que apuntaban a una supuesta traición como motivo de su ruptura.

Respecto a los problemas que enfrentó con el actor, Paola prefirió reservarse los detalles que llevaron a la pareja a tomar caminos separados. No obstante, aseguró que ambos mantuvieron el respeto durante su relación y negó que existieran situaciones de violencia o engaños.

“Hay cosas que nos guardamos para nosotros, pero lo único que sí les puedo decir es que no hubo infidelidades de parte de ninguno de los dos. Estamos muy tranquilos por ese lado. Ya lo había dicho. Dentro de la relación nos respetamos mucho. Es lo único que te puedo decir. Nunca (hubo violencia). José Eduardo es una persona increíble, un papá espectacular”, expresó.

Paola Dalay revela cómo quedó su relación con José Eduardo Derbez y su familia

La noticia de la separación se dio a conocer el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando José Eduardo Derbez y Paola Dalay compartieron un video para explicar que habían terminado su relación sentimental. Aunque el anuncio sorprendió a sus seguidores, ambos aclararon que la decisión se había tomado tiempo atrás.

Después de aproximadamente seis años juntos, la expareja decidió continuar por separado, pero mantiene un vínculo importante por su hija Tessa, nacida en junio de 2024. Tanto el actor como la influencer han destacado que su prioridad será conservar una buena relación como padres y procurar el bienestar de la pequeña.

Durante la entrevista, Paola también fue cuestionada sobre su cercanía con la familia Derbez después del rompimiento. La creadora de contenido reveló que no ha mantenido comunicación con los familiares de José Eduardo, incluida Victoria Ruffo, a quien aseguró no haber visto “desde la separación”.

A pesar de que su relación llegó a su fin, Paola Dalay habló positivamente de José Eduardo Derbez y reconoció su compromiso como padre. Sin profundizar en los motivos de la ruptura, señaló que el actor es una persona “espectacular”, aunque también admitió que hay “cosas que ya no dan para más” cuando una relación deja de funcionar.