A más de una década de los hechos, la Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia de prisión, luego de que los implicados que fabricaron documentos oficiales incumplieron en diversos delitos dentro de una localidad de Guerrero

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra tres exservidores públicos que falsificaron documentos oficiales para intentar inculpar a una persona en Guerrero. La resolución fue anunciada el 31 de octubre de 2026, luego de que el Ministerio Público Federal aportara las pruebas necesarias para acreditar su responsabilidad en el delito de falsificación de documento público agravado.

Los hoy sentenciados alteraron y redactaron ilegalmente un acta de cateo y un oficio oficial con la finalidad de inculpar falsamente a un ciudadano en la entidad. La investigación judicial demostró que los exfuncionarios manipularon los registros del procedimiento legal para justificar actuaciones que carecían de sustento constitucional y procesal.

¿Qué documentos falsificaron?

Los sentenciados fueron identificados como Fabiola “N”, Juan “N” y Carlos “N”, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como servidores públicos federales. De acuerdo con la investigación, las irregularidades ocurrieron en febrero de 2015, en el municipio de Arcelia, Guerrero, donde participaron en la elaboración y presentación de documentos que posteriormente fueron identificados como falsos.

La FGR acreditó la falsificación de documentos oficiales en Guerrero / FGR

La FGR detalló que Fabiola “N” elaboró un acta circunstanciada de cateo, mientras que Juan “N” y Carlos “N” presentaron un oficio de puesta a disposición. Ambos documentos fueron utilizados con la intención de respaldar señalamientos contra una persona, a quien buscaban involucrar en distintos delitos.

Entre los ilícitos que pretendían atribuirle se encontraban operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y portación de arma de fuego sin licencia. Sin embargo, las autoridades determinaron que los documentos no eran auténticos, por lo que se inició una investigación para establecer la responsabilidad de quienes participaron en su elaboración y presentación.

Los implicados intentaron inculpar a una persona con documentos falsos /Pixabay

¿Cuál fue la sentencia de la FGR?

La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), área encargada de reunir los datos de prueba sobre las irregularidades cometidas por los entonces funcionarios. Con los elementos presentados ante la autoridad judicial, la Fiscalía consiguió una resolución condenatoria mediante un procedimiento abreviado.