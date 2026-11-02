El periodista Gabo Cuevas señaló las principales razones por las que la influencer y el actor terminaron su relación; conoce los detalles de esta ruptura

La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay se ha visto envuelta en una controversia luego de que el periodista Gabo Cuevas asegurara que la influencer le habría sido infiel al hijo de Eurgenio Derbez. Esta acusasión fue difundida durante una emisión de Fórmula Espectácular, programa que es conducido por Flor Rubio y que ha desatado especulaciones sobre los motivos de su ruptura.

Gabo Cuevas revela los motivos de la separación

Durante la transmisión, Gabo Cuevas precisó que Paola Dalay: “Paola le puso los cuernos a José Eduardo”. El periodista aseguró que el supuesto engaño estaría relacionado con un futbolista, aunque sus declaraciones no han sido respaldadas públicamente por pruebas que confirmen la versión.

Paola Dalay y José Eduardo confirmaron su separación en redes sociales / Captura de pantalla

Cuevas también mencionó al futbolista César Romo, a quien identificó como la persona que habría publicado primero una imagen en la sección de Close Friends de Instagram. “Ella la subió, la reposteó, pero él lo subió primero a Close Friends”, explicó durante el programa, al referirse al contenido que, según su versión, habría desatado los señalamientos.

Las declaraciones contrastan con lo que el propio José Eduardo Derbez había expresado sobre el fin de su relación. El actor descartó que una infidelidad hubiera provocado la separación y aseguró que, aunque atravesaron momentos complicados, ambos mantienen una relación cordial. “Nada, no hubo infidelidad”, respondió cuando fue cuestionado directamente sobre el tema.

José Eduardo Derbez negó que hubiera existido un engaño / @jose_eduardo92

José Eduardo y Paola confirman su separación

El 1 de noviembre de 2026, José Eduardo y Paola hicieron pública su separación mediante un video en redes sociales. El actor explicó que la decisión se tomó desde tiempo atrás, después de atravesar una etapa complicada en la relación. “Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto”, destacando que ambos continuarán pendientes de su hija.