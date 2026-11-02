La escultura monumental de 33.41 metros podrá visitarse hasta mediados de noviembre en la Plaza de la Constitución./X: @GobCDMX

La Catrina monumental que rompió un Récord Guinness permanecerá más tiempo en el Zócalo capitalino. Conoce hasta qué día podrás visitar la figura de más de 33 metros de altura

La Catrina gigante del Zócalo de la Ciudad de México permanecerá dos semanas más en la Plaza de la Constitución, luego de que se modificara la fecha prevista para retirar la escultura que se convirtió en uno de los principales atractivos del Día de Muertos 2026. La decisión permitirá que más personas puedan conocer la figura que recientemente consiguió un Récord Guinness por su altura.

Podría interesarte Contra La Catrina Gigante del Zócalo mide más que el Cristo Redentor y equivale a casi 14 porterías de futbol

El anuncio fue realizado este lunes 2 de noviembre por Carlos Camilo Báez, director del Taller de Arte Xibalbá, durante una entrevista con Canal Once. El artista explicó que la respuesta del público y la atención que recibió la obra fueron determinantes para que se solicitara ampliar su permanencia en el Centro Histórico.

“Se desmontaba a partir de mañana. Pero el sábado me hablan por la mañana y debido al éxito y al impacto mediático que ha tenido la pieza nos pidieron dejarla dos semanas más”, relató Báez.

La escultura tenía programado comenzar su desmontaje el martes 3 de noviembre, una vez concluidas las celebraciones de Día de Muertos. Sin embargo, el cambio de planes permitirá que continúe formando parte del paisaje del Zócalo durante la primera mitad del mes, después de haberse convertido en uno de los puntos más fotografiados de la capital.

¿Hasta qué fecha se podrá visitar la Catrina gigante del Zócalo?

De acuerdo con la información compartida por su creador, el retiro de la Catrina monumental está contemplado entre el 13 y el 16 de noviembre de 2026, aunque todavía no se ha establecido un día definitivo para comenzar a desmontarla. Por esta razón, quienes deseen conocerla pueden aprovechar los próximos días antes de que inicien los trabajos.

La figura se encuentra en la Plaza de la Constitución, frente a la Catedral Metropolitana, donde fue colocada como parte de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos. Su ubicación permite observarla desde distintos puntos de la explanada, aunque durante las maniobras de desmontaje podrían establecerse restricciones de acceso por motivos de seguridad.

La instalación fue presentada el jueves 29 de octubre de 2026, como parte de las actividades organizadas por el Gobierno de la Ciudad de México. Desde su inauguración, la escultura llamó la atención por sus dimensiones, sus detalles artesanales y la iluminación que permite apreciarla durante la noche.

Con una altura oficial de 33.411 metros, la obra superó el récord anterior de 28.15 metros establecido en Puerto Vallarta, Jalisco, en 2023. La marca fue reconocida por Guinness World Records durante la ceremonia de inauguración, en la que estuvo presente la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

La Catrina del Zócalo consiguió un Récord Guinness al convertirse en la figura de este tipo más alta del mundo./ X: @GobCDMX

La historia detrás de la Catrina gigante que rompió un Récord Guinness

La construcción de la escultura representó un desafío para el Taller de Arte Xibalbá, encargado de desarrollar el proyecto solicitado por el Gobierno de la Ciudad de México. Su fabricación requirió aproximadamente nueve meses de trabajo y la colaboración de cerca de 180 personas, quienes participaron en distintas etapas del diseño, armado y montaje.

Entre los especialistas involucrados estuvieron ingenieros, arquitectos, herreros, escultores, cartoneros y pintores, quienes combinaron procedimientos artesanales con soluciones estructurales para levantar una figura de más de 33 metros. El tamaño de la obra también obligó a utilizar maquinaria especializada durante su instalación.

Además de sus dimensiones, la Catrina destaca por su vestuario y los elementos decorativos que recuperan parte de la tradición mexicana del Día de Muertos. Su diseño retoma la figura popularizada a partir de la Calavera Garbancera, creada por José Guadalupe Posada, que con los años se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de esta celebración.