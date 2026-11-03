Medio Oriente volvió a encender las alertas después de que Estados Unidos realizara ataques contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz. La operación fue confirmada por un funcionario estadounidense, quien aseguró que se trató de acciones defensivas contra fuerzas que utilizaban misiles tierra-aire.
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Los bombardeos ocurrieron un día antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, pese a que Donald Trump había señalado que no lanzaría nuevos ataques contra Irán antes de esos comicios. En la isla iraní de Qeshm se reportaron explosiones, de acuerdo con la televisión estatal.
Israel presiona a Trump para una nueva ofensiva contra Irán
La tensión aumentó después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presionara al gobierno de Trump para realizar una nueva ola de ataques contra territorio iraní. Según funcionarios regionales consultados por la prensa estadounidense, el mandatario israelí planteó la posibilidad durante una conversación telefónica durante el fin de semana.
Sin embargo, la Casa Blanca todavía no habría tomado una decisión sobre una nueva operación militar. Mientras tanto, algunos aliados de Washington en Medio Oriente advirtieron que una escalada podría desestabilizar todavía más la región y provocar nuevas represalias.
En paralelo, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, expresó optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático. Aseguró que había conversado con Trump sobre las negociaciones y que ambos consideraban que existían posibilidades de llegar a una solución mediante el diálogo.
Irán plantea reabrir el estrecho de Ormuz en dos días
Por su parte, Irán presentó un plan para reabrir el estrecho de Ormuz y retomar las conversaciones nucleares con Estados Unidos en un plazo de dos días, siempre que Washington cumpla sus condiciones. Entre ellas se encuentran levantar el bloqueo a sus puertos y las sanciones sobre sus exportaciones petroleras.
El gobierno iraní también planteó que los barcos que atraviesen el estrecho deberán seguir una ruta acordada con Omán. La propuesta contempla además un alto al fuego que incluya a Líbano, mientras continúan los contactos diplomáticos mediante intermediarios.
La importancia de esta ruta marítima es estratégica, pues antes del conflicto por ella transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. Cualquier interrupción prolongada representa un riesgo para el suministro energético y los mercados internacionales.
La tensión también alcanzó al transporte marítimo: el centro británico de Operaciones de Comercio Marítimo informó que una embarcación fue impactada por un proyectil desconocido mientras cruzaba el estrecho. El incidente provocó daños en el casco, aunque todos los integrantes de la tripulación fueron reportados a salvo.
Mientras tanto, China anunció que enviará un enviado especial a Irán, Omán y Arabia Saudita durante noviembre para impulsar la estabilidad regional. En Yemen, los rebeldes hutíes acusaron a Arabia Saudita de atacar el puerto de Ras Isa, mientras que en Cisjordania fuerzas israelíes se retiraron parcialmente de Hebrón tras una operación que desplazó a cientos de palestinos.