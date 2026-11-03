Estados Unidos vuelve a atacar objetivos iraníes y crece la tensión en Medio Oriente; ¿se acerca una nueva escalada?

El conflicto actual se enfoca en el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán pese a ser clave para el envío de petróleo al mundo/Pixabay

Washington confirmó ataques defensivos contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, mientras Israel presiona para una nueva ofensiva y Teherán plantea reabrir la ruta marítima y retomar las negociaciones nucleares

Medio Oriente volvió a encender las alertas después de que Estados Unidos realizara ataques contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz. La operación fue confirmada por un funcionario estadounidense, quien aseguró que se trató de acciones defensivas contra fuerzas que utilizaban misiles tierra-aire.

Los bombardeos ocurrieron un día antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, pese a que Donald Trump había señalado que no lanzaría nuevos ataques contra Irán antes de esos comicios. En la isla iraní de Qeshm se reportaron explosiones, de acuerdo con la televisión estatal.

Israel presiona a Trump para una nueva ofensiva contra Irán

La tensión aumentó después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presionara al gobierno de Trump para realizar una nueva ola de ataques contra territorio iraní. Según funcionarios regionales consultados por la prensa estadounidense, el mandatario israelí planteó la posibilidad durante una conversación telefónica durante el fin de semana.

Sin embargo, la Casa Blanca todavía no habría tomado una decisión sobre una nueva operación militar. Mientras tanto, algunos aliados de Washington en Medio Oriente advirtieron que una escalada podría desestabilizar todavía más la región y provocar nuevas represalias.

Embajadas de México en países de Medio Oriente piden a los connaciones mantenerse en resguardo ante los ataques de este sábado en Irán y la respuesta del país. / AP

En paralelo, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, expresó optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático. Aseguró que había conversado con Trump sobre las negociaciones y que ambos consideraban que existían posibilidades de llegar a una solución mediante el diálogo.

Irán plantea reabrir el estrecho de Ormuz en dos días

Por su parte, Irán presentó un plan para reabrir el estrecho de Ormuz y retomar las conversaciones nucleares con Estados Unidos en un plazo de dos días, siempre que Washington cumpla sus condiciones. Entre ellas se encuentran levantar el bloqueo a sus puertos y las sanciones sobre sus exportaciones petroleras.

El gobierno iraní también planteó que los barcos que atraviesen el estrecho deberán seguir una ruta acordada con Omán. La propuesta contempla además un alto al fuego que incluya a Líbano, mientras continúan los contactos diplomáticos mediante intermediarios.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más importantes del comercio energético mundial. / AP

La importancia de esta ruta marítima es estratégica, pues antes del conflicto por ella transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. Cualquier interrupción prolongada representa un riesgo para el suministro energético y los mercados internacionales.

La tensión también alcanzó al transporte marítimo: el centro británico de Operaciones de Comercio Marítimo informó que una embarcación fue impactada por un proyectil desconocido mientras cruzaba el estrecho. El incidente provocó daños en el casco, aunque todos los integrantes de la tripulación fueron reportados a salvo.

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