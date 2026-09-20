¿Qué está pasando en Medio Oriente? Trump cancela su agenda de urgencia

Trump regresa a la Casa Blanca antes de lo previsto tras alerta de seguridad en Medio Oriente. / @realdonaldtrump

El presidente estadounidense interrumpió su estancia en Camp David y volvió a Washington, mientras el Departamento de Estado pidió extremar precauciones ante una posible escalada del conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó este sábado a la Casa Blanca antes de lo previsto, luego de que su gobierno emitiera una alerta de seguridad dirigida a ciudadanos estadounidenses que se encuentran o tienen previsto viajar a Medio Oriente.

Donald Trump./ AP

Trump modifica su agenda y vuelve a Washington

De acuerdo con reportes de medios y corresponsales estadounidenses, el mandatario interrumpió su estancia en Camp David, su residencia de descanso, y regresó a la residencia presidencial durante la noche del sábado

La agencia Reuters difundió fotografías de Trump descendiendo de su aeronave en la Casa Blanca, mientras que reportes de prensa señalaron que la agenda presidencial fue actualizada para adelantar su regreso.

El programa oficial contemplaba originalmente que Trump regresara de Camp David el domingo por la mañana y posteriormente acudiera a su campo de golf.

¿Por qué Estados Unidos emitió una alerta para Medio Oriente?

El cambio en la agenda ocurre después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitiera una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses en Medio Oriente, ante la posibilidad de una escalada del conflicto en la región.

La dependencia advirtió que la situación podría cambiar rápidamente y pidió a los estadounidenses que se encuentren en la zona mantenerse atentos a las condiciones de seguridad.

Asimismo, recomendó reconsiderar los viajes hacia o a través de Medio Oriente y mantenerse informados sobre posibles modificaciones en las operaciones de aeropuertos y aerolíneas.

EU advierte sobre posibles ataques

El Departamento de Estado también señaló que instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Medio Oriente, han sido blanco de ataques.

Según la advertencia, Irán y grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero, incluyendo empresas, instituciones y ciudadanos de Estados Unidos.

Ante este escenario, las autoridades estadounidenses recomendaron a sus ciudadanos mantenerse vigilantes y seguir las indicaciones de las autoridades locales, además de revisar constantemente la información relacionada con vuelos y aeropuertos.