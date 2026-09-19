Trump aseguró que Estados Unidos tendrá “control permanente” sobre la seguridad de Groenlandia. / AP

El presidente de Estados Unidos aseguró que el pacto tendrá una duración “infinita” y adelantó que su país comenzará a construir una “gran presencia militar” en la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que su gobierno alcanzó un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que le otorgaría a Estados Unidos “control permanente” sobre la seguridad de la isla.

De acuerdo con el mandatario, el pacto también establece restricciones para que adversarios estadounidenses puedan mantener presencia militar o realizar determinadas inversiones en Groenlandia.

Trump dio a conocer el acuerdo mediante una publicación en Truth Social, donde aseguró que el convenio permitirá atender las preocupaciones de seguridad de su gobierno.

“Estados Unidos de América suscribió un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades de Groenlandia, con lo que se atienden por completo TODAS nuestras numerosas preocupaciones. ¡No habrá COSTO alguno para Estados Unidos!”, escribió

El presidente estadounidense calificó además el acuerdo como uno de “duración infinita”.

Donald Trump anunció un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre la seguridad de la isla. / @realdonaldtrump

¿Qué establece el acuerdo anunciado por Donald Trump?

Trump afirmó que el pacto contempla restricciones para los adversarios de Estados Unidos en Groenlandia.

“Además, de ahora en adelante, ningún adversario de EE.UU. podrá tener JAMÁS una base o presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones sensibles allí sin nuestra aprobación expresa por escrito”, señaló.

El mandatario también adelantó que Estados Unidos comenzará “de inmediato” a construir una “gran presencia militar” en Groenlandia. A la par, indicó que su gobierno colaborará con la población de la isla en “su desarrollo y construcción”.

¿Cuándo firmarán el acuerdo Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia?

Se espera que Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca firmen la próxima semana un acuerdo denominado “fortalecimiento de la seguridad en el Ártico y la zona del Atlántico Norte”.

La firma está prevista durante la Asamblea General de la ONU, de acuerdo con un comunicado de la oficina de la primera ministra de Dinamarca.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, expresó su satisfacción por el próximo acuerdo entre las partes.

“Me complace que estemos a punto de alcanzar un gran acuerdo para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos”, declaró.

Frederiksen agregó que el pacto sería “excelente para la OTAN y Europa”.

La funcionaria también destacó que el acuerdo “reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación”.

¿Qué dijo el gobierno de Groenlandia?

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, también se pronunció sobre el acuerdo anunciado. El funcionario señaló que “el acuerdo reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro lugar en la cooperación internacional”.

Nielsen agregó: “Es en beneficio de todos nosotros”.

Aunque Trump ya anunció el acuerdo, el proceso todavía no concluye. Una vez firmado, el documento deberá someterse a los procedimientos parlamentarios correspondientes.