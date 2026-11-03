El Vitae Fest 2026 llegará por segunda ocasión al Zócalo de la Ciudad de México con una jornada musical gratuita el próximo domingo 8 de noviembre. Los organizadores ya dieron a conocer los horarios de presentación de Mau y Ricky, Enjambre, Alexander Acha y Banda Los Recoditos, quienes integran el cartel de esta edición.
¿Hasta cuándo estará la Catrina gigante en el Zócalo de CDMX? Anuncian nueva fecha para retirarla
Las actividades comenzarán a las 16:00 horas en la Plaza de la Constitución, donde el público podrá disfrutar de diferentes géneros musicales sin necesidad de comprar boletos. La programación contempla cuatro presentaciones a lo largo de la tarde y noche.
¿A qué hora se presentan Enjambre, Mau y Ricky y Los Recoditos?
De acuerdo con los horarios anunciados, Mau y Ricky abrirán las presentaciones musicales a las 17:20 horas. Los hermanos venezolanos llevarán al escenario algunos de sus temas más conocidos, como “Desconocidos”, “La Boca” y “Mi mala”.
Posteriormente, a las 18:40 horas, será el turno de Enjambre. La agrupación mexicana de rock alternativo interpretará parte de su repertorio, en el que destacan canciones como “Dulce soledad” y “Visita”.
La programación continuará a las 20:10 horas con Alexander Acha, quien llegará con sus propuestas de pop y temas como “Te amo” y “Amiga”. Finalmente, Banda Los Recoditos cerrará el festival a las 21:15 horas con su música de banda sinaloense y regional mexicano.
Estos son los horarios que debes tomar en cuenta si planeas asistir:
16:00 horas: inicio de actividades.
17:20 horas: Mau y Ricky.
18:40 horas: Enjambre.
20:10 horas: Alexander Acha.
21:15 horas: Banda Los Recoditos.
¿Dónde será el Vitae Fest 2026 y cuánto cuesta la entrada?
El acceso será completamente gratuito, por lo que los asistentes podrán disfrutar de todas las presentaciones sin pagar boleto. Esta será la segunda edición del encuentro musical en la capital. La primera se realizó en 2025, también en la Plaza de la Constitución, con la participación de agrupaciones como Río Roma y La Adictiva.
El evento es organizado por Vitae Global Foundation, iniciativa que busca promover valores como la paz, la esperanza, el respeto y la reconciliación mediante expresiones artísticas y culturales. Con una cartelera que reúne pop latino, rock alternativo y regional mexicano, el Vitae Fest busca convertir nuevamente el Zócalo en un espacio de convivencia para personas de distintas edades y gustos musicales.