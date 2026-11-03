Vitae Fest 2026 en el Zócalo: horarios confirmados de Enjambre, Mau y Ricky y Los Recoditos

El Vitae Fest 2026 llegará al Zócalo de la Ciudad de México./chatgpt

Las actividades comenzarán a las 16:00 horas y reunirán propuestas de pop latino, rock alternativo y regional mexicano

El Vitae Fest 2026 llegará por segunda ocasión al Zócalo de la Ciudad de México con una jornada musical gratuita el próximo domingo 8 de noviembre. Los organizadores ya dieron a conocer los horarios de presentación de Mau y Ricky, Enjambre, Alexander Acha y Banda Los Recoditos, quienes integran el cartel de esta edición.

Las actividades comenzarán a las 16:00 horas en la Plaza de la Constitución, donde el público podrá disfrutar de diferentes géneros musicales sin necesidad de comprar boletos. La programación contempla cuatro presentaciones a lo largo de la tarde y noche.

Mau y Ricky abrirán las presentaciones musicales a las 17:20 horas./especial

¿A qué hora se presentan Enjambre, Mau y Ricky y Los Recoditos?

De acuerdo con los horarios anunciados, Mau y Ricky abrirán las presentaciones musicales a las 17:20 horas. Los hermanos venezolanos llevarán al escenario algunos de sus temas más conocidos, como “Desconocidos”, “La Boca” y “Mi mala”.

Posteriormente, a las 18:40 horas, será el turno de Enjambre. La agrupación mexicana de rock alternativo interpretará parte de su repertorio, en el que destacan canciones como “Dulce soledad” y “Visita”.

Enjambre se presentará a las 18:40 horas con su repertorio de rock alternativo./wikipedia

La programación continuará a las 20:10 horas con Alexander Acha, quien llegará con sus propuestas de pop y temas como “Te amo” y “Amiga”. Finalmente, Banda Los Recoditos cerrará el festival a las 21:15 horas con su música de banda sinaloense y regional mexicano.

Alexander Acha subirá al escenario a las 20:10 horas./especial

Estos son los horarios que debes tomar en cuenta si planeas asistir: 16:00 horas: inicio de actividades.

17:20 horas: Mau y Ricky.

18:40 horas: Enjambre.

20:10 horas: Alexander Acha.

21:15 horas: Banda Los Recoditos.

¿Dónde será el Vitae Fest 2026 y cuánto cuesta la entrada?

El acceso será completamente gratuito, por lo que los asistentes podrán disfrutar de todas las presentaciones sin pagar boleto. Esta será la segunda edición del encuentro musical en la capital. La primera se realizó en 2025, también en la Plaza de la Constitución, con la participación de agrupaciones como Río Roma y La Adictiva.