Habitantes de Bogotá salen a la calle tras sentir el temblor en la madrugada / Redes Sociales

Un sismo de 5,6 despertó a miles de colombianos en la madrugada del martes. El movimiento tuvo epicentro en Tolima y generó evacuaciones en varias ciudades del país

Un sismo de magnitud 5,6 se registró este martes 3 de noviembre a las 4:13 de la madrugada en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ubicó el epicentro en el municipio de Chaparral, Tolima, a unos 17 kilómetros de Roncesvalles. El movimiento fue superficial, con una profundidad inferior a 30 kilómetros.

El temblor se sintió con fuerza en varias regiones del país. Habitantes de Bogotá, Pereira, Ibagué y Cali reportaron el movimiento, mismo que provocó que salieran de sus viviendas. Videos circulan en redes sociales mostrando momentos de evacuación en edificios y calles.

Sismo de magnitud 5,6 con epicentro en Chaparral, Tolima, el 3 de noviembre / Google

Evacuaciones en Bogotá, Pereira y Chaparral

En Bogotá y Pereira, el movimiento telúrico obligó al despojo masivo de unidades residenciales y edificios altos durante la madrugada. Cientos de personas salieron a la vía pública tras el aviso de las alarmas sísmicas comunitarias instaladas en conjuntos habitacionales. En redes sociales comenzaron a circular grabaciones que documentaron los momentos exactos del sismo y la rápida respuesta de los habitantes frente a la contingencia.

En la zona del epicentro, Chaparral, la población permaneció en las calles por temor a posibles réplicas en los minutos posteriores al evento principal. Las autoridades locales de emergencias realizaron recorridos inmediatos para verificar el estado de las infraestructuras clave en el municipio.

Ciudadanos en Chaparral revisan daños menores tras el movimiento de 5,6 / RRSS

Réplicas en la zona del epicentro

Minutos después del sismo principal se presentaron varias réplicas. La primera, de magnitud 3,3, ocurrió a las 4:16 a.m. Otra de 3,5 se registró a las 4:27 a.m. Todas tuvieron epicentro también en Chaparral y fueron de profundidad superficial.