Un sismo de magnitud 5,6 se registró este martes 3 de noviembre a las 4:13 de la madrugada en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ubicó el epicentro en el municipio de Chaparral, Tolima, a unos 17 kilómetros de Roncesvalles. El movimiento fue superficial, con una profundidad inferior a 30 kilómetros.
El temblor se sintió con fuerza en varias regiones del país. Habitantes de Bogotá, Pereira, Ibagué y Cali reportaron el movimiento, mismo que provocó que salieran de sus viviendas. Videos circulan en redes sociales mostrando momentos de evacuación en edificios y calles.
Evacuaciones en Bogotá, Pereira y Chaparral
En Bogotá y Pereira, el movimiento telúrico obligó al despojo masivo de unidades residenciales y edificios altos durante la madrugada. Cientos de personas salieron a la vía pública tras el aviso de las alarmas sísmicas comunitarias instaladas en conjuntos habitacionales. En redes sociales comenzaron a circular grabaciones que documentaron los momentos exactos del sismo y la rápida respuesta de los habitantes frente a la contingencia.
En la zona del epicentro, Chaparral, la población permaneció en las calles por temor a posibles réplicas en los minutos posteriores al evento principal. Las autoridades locales de emergencias realizaron recorridos inmediatos para verificar el estado de las infraestructuras clave en el municipio.
Réplicas en la zona del epicentro
Minutos después del sismo principal se presentaron varias réplicas. La primera, de magnitud 3,3, ocurrió a las 4:16 a.m. Otra de 3,5 se registró a las 4:27 a.m. Todas tuvieron epicentro también en Chaparral y fueron de profundidad superficial.
El SGC recibió más de 3.800 reportes de personas que sintieron el temblor. En Chaparral se reportaron daños en algunas viviendas y al menos una persona herida por el derrumbe de un muro. Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona mientras verifican posibles afectaciones adicionales.