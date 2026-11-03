Un hombre robó un reloj de lujo Audemars Piguet valuado en unos 290 mil dólares de una tienda en Tokio y lo devolvió tres días después. El hecho ocurrió el 29 de octubre en el tercer piso del centro comercial Nakano Broadway, en el distrito de Nakano. El sujeto se hizo pasar por cliente, pidió probarse la pieza y salió corriendo con ella puesta en la muñeca.
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Dos empleados de la tienda estaban presentes en el momento del robo, pero ninguno resultó herido. Las cámaras de seguridad captaron al sospechoso vestido de negro y con sombrero mientras bajaba por una escalera mecánica. La policía de Tokio inició la búsqueda de inmediato.
¿Cómo devolvió el reloj?
El 1 de noviembre por la mañana la tienda recibió un paquete enviado por mensajería desde la prefectura de Aichi, en el centro de Japón. Dentro estaba el mismo Audemars Piguet, identificado por su número de serie, y una nota escrita a mano en la que el remitente pedía disculpas. El reloj no presentaba daños visibles.
La policía metropolitana de Tokio confirmó que las indagatorias sobre el caso continúan su curso legal sin excepciones. Las autoridades explicaron que el retorno voluntario del artículo no libera al responsable de enfrentar cargos formales por el delito de robo con violencia.
Por ahora, las autoridades en Tokio continúa buscando al autor del robo. El nombre y la dirección que aparecían en el paquete se consideran falsos. El caso generó sorpresa por el inusual gesto del sospechoso.