¿Se tiran las flores de cempasúchil? Esto puedes hacer con ellas después del Día de Muertos

Las flores de cempasúchil pueden aprovecharse incluso después de retirar los altares de Día de Muertos./Especial

Antes de despedirse de las flores de cempasúchil que adornaron ofrendas por todo México, puedes darles una segunda vida, desde preparar composta hasta recuperar sus semillas y crear decoraciones

Después del Día de Muertos, muchas familias comienzan a retirar las ofrendas y con ellas las tradicionales flores de cempasúchil. Sin embargo, sus pétalos, hojas y tallos todavía pueden aprovecharse, por lo que no necesariamente tienen que terminar en la basura.

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Existen varias alternativas para reutilizarlas en casa, conservar algunas plantas y reducir los residuos orgánicos. Eso sí, es importante revisar su estado y retirar cualquier material que no pueda descomponerse antes de darles un nuevo uso.

Los pétalos, tallos y hojas pueden convertirse en composta para enriquecer la tierra./Especial

Qué hacer con las flores de cempasúchil

Una de las opciones más sencillas es convertirlas en composta. Para hacerlo, separa los pétalos, las hojas y los tallos, además retira plásticos, listones y alambres, y corta los restos vegetales en pedazos pequeños. Después, mézclalos con hojas secas, tierra y otros residuos orgánicos. Mantén la preparación húmeda, sin que el agua se desborde y remueve periódicamente hasta que se descomponga por completo, obtienes como resultado una tierra con nutrientes para tus plantas.

Otra alternativa es recuperar sus semillas. Si algunas flores maduraron y se secaron naturalmente en la planta, puedes extraer las semillas de la parte central y guardarlas en un sobre o recipiente seco, en un lugar fresco y sin humedad. También puedes conservar el cempasúchil que todavía tenga buen aspecto si está plantado en una maceta, siempre que reciba suficiente luz y tenga buen drenaje.

No todas las flores de cempasúchil son aptas para preparar alimentos o bebidas./Especial

¿Se pueden reutilizar los pétalos para hacer manualidades o alimentos?

Los pétalos también pueden aprovecharse en actividades creativas. Una opción es secarlos y utilizarlos para elaborar separadores de libros, cuadros, tarjetas o papel artesanal. Incluso puedes experimentar con ellos para obtener pigmentos naturales y teñir papel o algunas fibras textiles. Para estas actividades, utiliza flores limpias y en buen estado, sin señales de moho o deterioro.