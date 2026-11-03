VIDEO: Así fue el desplome de una avioneta en Pachuca que dejó dos personas muertas

Restos de la avioneta Cessna XB-AZG tras el desplome en Venta Prieta, Pachuca / Captura de pantalla

Una avioneta se desplomó e incendió minutos después de despegar del aeropuerto de Pachuca. El accidente dejó dos personas muertas en zona urbana

Una avioneta se desplomó e incendió la mañana del lunes 2 de noviembre en la colonia Venta Prieta de Pachuca, Hidalgo. El accidente ocurrió apenas un minuto después de que la aeronave despegara del Aeropuerto Nacional Juan Guillermo Villasana. Las dos personas a bordo murieron.

Se trataba de un Cessna T210N con matrícula XB-AZG, propiedad de la empresa de capacitación aérea Grupo Aeroespacial Avspace. La aeronave había despegado a las 9:30 horas con destino a Cuernavaca, Morelos. Impactó sobre la avenida Tezontle, cerca de un supermercado y de la 18 Zona Militar.

Bomberos y elementos de seguridad controlan el incendio en el lugar del accidente / Captura de pantalla

Video captó el desplome e incendio de la aeronave

Minutos después de confirmarse el suceso, en redes sociales comenzó a circular un video grabado por un automovilista que transitaba por una vía aledaña al sector. En las imágenes se observa el momento preciso en el que la aeronave pierde estabilidad en el aire antes de impactar de forma descendente contra el terreno.

Avenida Tezontle, zona donde se estrelló la aeronave cerca del aeropuerto de Pachuca / Captura de pantalla

Identifican a las víctimas

Las autoridades confirmaron que los fallecidos fueron el piloto Moisés González Meléndez y el copiloto José Jaime Jarquín Ramos. Ambos viajaban en la cabina cuando la avioneta se precipitó a tierra durante la fase de ascenso inicial, a unos 500 metros de la pista.