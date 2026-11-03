Una avioneta se desplomó e incendió la mañana del lunes 2 de noviembre en la colonia Venta Prieta de Pachuca, Hidalgo. El accidente ocurrió apenas un minuto después de que la aeronave despegara del Aeropuerto Nacional Juan Guillermo Villasana. Las dos personas a bordo murieron.
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Se trataba de un Cessna T210N con matrícula XB-AZG, propiedad de la empresa de capacitación aérea Grupo Aeroespacial Avspace. La aeronave había despegado a las 9:30 horas con destino a Cuernavaca, Morelos. Impactó sobre la avenida Tezontle, cerca de un supermercado y de la 18 Zona Militar.
Video captó el desplome e incendio de la aeronave
Minutos después de confirmarse el suceso, en redes sociales comenzó a circular un video grabado por un automovilista que transitaba por una vía aledaña al sector. En las imágenes se observa el momento preciso en el que la aeronave pierde estabilidad en el aire antes de impactar de forma descendente contra el terreno.
Identifican a las víctimas
Las autoridades confirmaron que los fallecidos fueron el piloto Moisés González Meléndez y el copiloto José Jaime Jarquín Ramos. Ambos viajaban en la cabina cuando la avioneta se precipitó a tierra durante la fase de ascenso inicial, a unos 500 metros de la pista.
De igual forma, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) inició una investigación administrativa para determinar las causas del accidente. Elementos de Protección Civil, Bomberos y seguridad controlaron el incendio que se generó tras el impacto. No se reportaron heridos entre la población civil.