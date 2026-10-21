El cempasúchil destaca por sus tonos amarillos y naranjas, característicos de las ofrendas de Día de Muertos. / iStock

Aunque ambas flores pueden parecer similares, existen diferencias en sus variedades, producción y aprovechamiento comercial

La temporada de Día de Muertos ya comenzó y el cempasúchil vuelve a llenar mercados, viveros y calles de tonos amarillos y naranjas. Sin embargo, quienes buscan flores para sus ofrendas pueden encontrarse con distintas variedades comerciales y preguntarse cómo diferenciarlas.

El aroma, la forma de las flores y su presentación son algunas características que ayudan a reconocer las variedades tradicionales de las comerciales. No obstante, estos rasgos no permiten confirmar por sí solos el país de origen de una planta o de sus semillas.

¿Cómo distinguir el cempasúchil mexicano del llamado chino?

Aunque popularmente se habla de cempasúchil mexicano y chino, esta distinción requiere una precisión: de acuerdo con el Instituto de Ecología (INECOL), no existe una especie de cempasúchil originaria de China. Lo que hay son variedades comerciales desarrolladas en distintos países a partir de especies originarias de México.

Estas variedades pueden tener características diferentes según su uso, ya sea para venderse en maceta, elaborar arreglos florales o utilizarse en las ofrendas tradicionales.

El cempasúchil es una de las flores más representativas de las celebraciones de Día de Muertos en México. / iStock

¿Qué aroma tiene el cempasúchil mexicano?

Una de las primeras características que se pueden observar es el aroma. Las variedades tradicionales de cempasúchil suelen tener un olor herbal intenso, fresco y persistente, mientras que algunas variedades ornamentales comerciales presentan una fragancia menos perceptible.

Por ello, acercarse a las flores y percibir su olor puede dar una primera pista sobre el tipo de ejemplar que se está comprando. Sin embargo, el aroma puede variar según la variedad y las condiciones de cultivo.

¿Cómo es la forma de sus pétalos y flores?

Otra característica es la apariencia de las flores. El cempasúchil tradicional para corte suele presentar flores grandes, voluminosas y con pétalos de aspecto irregular, mientras que algunas variedades ornamentales destinadas a maceta tienen una forma más compacta y uniforme.

También es común encontrar el cempasúchil tradicional en ramos o manojos, mientras que las variedades compactas se comercializan en macetas. Esta diferencia responde, en parte, al uso para el que se cultiva cada planta.

¿Cuánto tiempo dura el cempasúchil después de comprarlo?

La conservación de la flor es otro aspecto que interesa a quienes preparan sus ofrendas. La duración depende de la variedad, la frescura al momento de la compra y los cuidados que reciba. En el caso de las flores cortadas, es importante mantenerlas hidratadas y retirar las hojas que queden sumergidas en el agua. Las plantas en maceta, por su parte, requieren riego adecuado y condiciones de luz apropiadas.