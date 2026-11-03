La SECTEI habilitó la inscripción para estudiantes de licenciatura en universidades públicas

El Gobierno de la Ciudad de México abrió el registro para la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, correspondiente al segundo semestre de 2026. El programa ofrece un apoyo de mil 500 pesos bimestrales a estudiantes de licenciatura inscritos en instituciones públicas que cumplan con los requisitos de la convocatoria.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la apertura del trámite el 2 de noviembre y adelantó que el monto aumentará a partir de 2027. Sin embargo, no precisó cuánto recibirán los beneficiarios ni la fecha exacta en que se aplicará el incremento. El registro está a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) y puede realizarse mediante su portal oficial: sectei.cdmx.gob.mx.

Clara Brugada anunció que el monto del apoyo aumentará en 2027./especial

¿Quiénes pueden solicitar la Beca de Transporte CDMX?

Para obtener el apoyo, las personas interesadas deben cumplir simultáneamente con tres condiciones: Vivir en la Ciudad de México , con preferencia para habitantes de colonias, barrios o pueblos con índice de desarrollo social muy bajo, bajo o medio.

Estar inscritas en una licenciatura durante el ciclo escolar vigente, en modalidad escolarizada o mixta, dentro de una institución pública de la CDMX o de una universidad nacional pública ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México.

No recibir otro apoyo económico o programa social de naturaleza similar. La beca busca contribuir a los gastos de traslado de los estudiantes y facilitar que continúen sus estudios universitarios.

¿Cómo registrarse y qué documentos necesitas?

El trámite se realiza en línea y es indispensable contar con una cuenta de Llave CDMX. Los aspirantes deben ingresar al portal de la SECTEI y completar el formulario disponible en el siguiente enlace: Registro para la Beca de Transporte del segundo semestre de 2026.

El formulario solicita datos personales y académicos, entre ellos CURP, RFC, teléfono de contacto, correo electrónico, universidad, facultad, carrera, matrícula y semestre. También incluye preguntas sobre discapacidad, si el estudiante habla alguna lengua indígena y si participó en el programa durante el primer semestre de 2026.

Para completar la solicitud se deben cargar los siguientes documentos: Identificación oficial vigente: credencial del INE por ambos lados o pasaporte. Si el estudiante es menor de edad, deberá presentar la identificación de su madre, padre o tutor.

Comprobante de inscripción vigente: constancia de estudios, tira de materias o credencial escolar sellada.

Comprobante de domicilio de la CDMX: con una antigüedad no mayor a tres meses. Se aceptan recibos de agua, predial, teléfono, internet, gas o luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia.

El registro para el segundo semestre de 2026 se realiza mediante el portal de la SECTEI./captura de pantalla

Los archivos deben ser legibles y cargarse por separado en formato JPG, PNG o GIF, con un peso máximo de 5 MB por imagen. El sistema permite subir hasta tres imágenes por campo. Al finalizar, el solicitante deberá aceptar la declaración bajo protesta de decir verdad y confirmar el envío. Es importante conservar el número de folio que genera la plataforma, pues funciona como comprobante del trámite.

¿Cómo saber si te dieron la beca?

Completar el registro no garantiza recibir el apoyo. La SECTEI revisará y validará la información y los documentos de cada aspirante antes de publicar los resultados en su página oficial.

Obtener un folio no garantiza recibir la beca; las solicitudes pasarán por un proceso de validación./X/@SECTEI_CDMX.

Las personas seleccionadas recibirán una carta de invitación en su domicilio, donde se indicará la fecha y hora para recoger su medio de pago. Para quienes no puedan realizar el procedimiento por internet, el Gobierno capitalino instalará módulos de atención presencial en universidades participantes.