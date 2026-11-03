La Fiscalía de Baja California intervino un depósito en Tijuana relacionado con Thomas Markle, tras recibir una denuncia anónima por presunto material de abuso sexual infantil. En el lugar localizaron revistas antiguas y equipo de cómputo

El caso que involucra a Thomas Markle, padre de Meghan Markle, llegó hasta México. Autoridades de Baja California realizaron un cateo en una bodega de Tijuana que el hombre había alquilado, como parte de una investigación por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

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La diligencia ocurrió después de que la Fiscalía estatal recibiera una denuncia anónima. El operativo forma parte de una investigación que también tiene antecedentes en Filipinas, donde surgieron otros señalamientos contra el padre de la duquesa de Sussex. Hasta ahora, Thomas Markle ha rechazado las acusaciones.

Autoridades de Baja California realizaron un cateo en una bodega ubicada en Tijuana./Especial

¿Qué encontraron en la bodega del padre de Meghan Markle en Tijuana?

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía de Baja California a la agencia AFP, durante el cateo los agentes localizaron revistas de origen asiático con aproximadamente 20 años de antigüedad. Sin embargo, la autoridad no detalló su contenido ni confirmó que correspondieran al material señalado en la denuncia.

Además, los investigadores aseguraron equipo de cómputo que será entregado a la Fiscalía General de la República para continuar con las diligencias. Por ahora, las autoridades no han informado que los objetos encontrados confirmen la existencia de material ilícito, por lo que será necesario esperar los resultados de las revisiones.

La investigación comenzó después de que una denuncia anónima alertara sobre la posible presencia de material de abuso sexual infantil en el depósito. El propietario del establecimiento señaló que Thomas Markle había dejado de pagar el alquiler desde 2024, aunque las pertenencias permanecieron dentro de la unidad de almacenamiento.

La Fiscalía informó que encontró revistas de origen asiático con aproximadamente 20 años de antigüedad./Especial

¿Por qué investigan al padre de Meghan Markle también en Filipinas?

El caso también tiene antecedentes en Filipinas, donde Thomas Markle Jr., hijo de Thomas Markle, denunció un presunto hallazgo de imágenes de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre. Según su testimonio ante medios británicos, encontró material en una antigua vivienda familiar en la isla de Cebú y notificó a las autoridades.

Las autoridades filipinas iniciaron sus propias diligencias y aseguraron dispositivos electrónicos para someterlos a revisiones. El caso también llamó la atención del FBI, que manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones. Por su parte, Thomas Markle negó los señalamientos y los calificó como falsos.