¿Ovnis en el Popocatépetl? Captan misteriosas luces que parecen salir del volcán durante Día de Muertos

Usuarios de redes sociales comenzaron a especular sobre un posible avistamiento de ovnis./Especial

Una cámara de vigilancia ubicada en Tlamacas registró varios destellos que cruzaron el cielo nocturno del 2 de noviembre; las imágenes despertaron teorías sobre su posible origen, pero todavía no hay una explicación confirmada

La noche de Día de Muertos dejó una escena inesperada cerca del Popocatépetl. Una cámara que monitorea al volcán captó varias luces que parecían desplazarse hacia arriba, lo que despertó curiosidad entre usuarios de redes sociales y reavivó las especulaciones sobre posibles objetos voladores no identificados.

Podría interesarte Contra VIDEO: Excursionistas se arriesgan para grabar cráter del Popocatépetl

El video fue registrado el 2 de noviembre de 2026 desde una estación ubicada en Tlamacas, Puebla, y difundido por Webcams de México. Aunque algunos usuarios comenzaron a preguntarse si se trataba de ovnis, hasta ahora nadie ha identificado oficialmente qué produjo los destellos.

¿Qué eran las misteriosas luces captadas sobre el Popocatépetl?

En la grabación se observan varios puntos luminosos y trazos que atraviesan el cielo oscuro cerca de Don Goyo. Algunos parecen desplazarse en trayectorias diagonales y otros dan la impresión de ascender junto al volcán, una apariencia que llamó la atención de quienes vieron el registro.

La publicación de Webcams de México planteó como posibilidad que fueran restos de basura espacial o algún otro fenómeno. Entre las explicaciones que podrían considerarse están el paso de satélites, meteoritos, drones o incluso efectos relacionados con los sensores de las cámaras nocturnas. Sin embargo, ninguna ha sido confirmada para este avistamiento.

Una cámara de Webcams de México captó luces extrañas cerca del Popocatépetl durante la noche del 2 de noviembre./Especial

¿Qué actividad registró el Popocatépetl durante la noche de Día de Muertos?

El fenómeno ocurrió mientras el volcán permanecía en Amarillo Fase 2 del semáforo de alerta volcánica. De acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) del 2 de noviembre, durante las 24 horas anteriores se registraron 60 exhalaciones de baja intensidad y 29 minutos de tremor.