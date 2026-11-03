Karely Ruiz afirmó que su fortuna es resultado de sus años de trabajo en redes sociales./ RS

La influencer respondió a Karlita la Santera, quien aseguró haberla acompañado en ceremonias espirituales que presuntamente influyeron en su éxito y fortuna

Karely Ruiz respondió a las declaraciones de Karlita la Santera, quien asegura haber sido su madrina espiritual y la señaló por supuestamente realizar rituales para conseguir fama y dinero. La influencer negó lo dicho por la mujer y aseguró que su fortuna es resultado de los años que lleva trabajando en redes sociales y en el mundo del entretenimiento.

La polémica tomó fuerza después de que Karlita hablara públicamente sobre el supuesto acercamiento de la influencer a prácticas religiosas de origen africano. Según su versión, la regiomontana habría buscado ayuda espiritual cuando ya tenía presencia en redes sociales, pero deseaba aumentar su popularidad y mejorar su situación económica.

Sin embargo, Karely Ruiz desmintió que su éxito profesional tenga relación con este tipo de ceremonias. Durante un encuentro con reporteros, cuyas declaraciones circularon el 2 de noviembre de 2026, la modelo explicó que su patrimonio es producto de los años que lleva trabajando en plataformas digitales y de los proyectos que ha desarrollado en el entretenimiento.

¿Qué dijo Karely Ruiz sobre los supuestos rituales de santería?

La influencer fue cuestionada sobre las afirmaciones de Karlita y no dudó en rechazar lo que se ha dicho acerca de su vida privada. También aseguró que no es la primera ocasión en que esta mujer realiza declaraciones sobre ella.

“Es totalmente falso, esa señora siempre dice eso y hay gente que le va a creer, pero es totalmente falso. La verdad, yo llevo muchos años en redes, entonces lo que esta persona está diciendo es totalmente falso”, declaró.

Karely insistió en que sus ingresos provienen de su trayectoria como creadora de contenido, así como de los contratos publicitarios y las oportunidades laborales que ha conseguido. Al explicar cómo ha construido su patrimonio, señaló:

“Lo he hecho con base a todo lo que he hecho: colaboraciones, mi aparición en la televisión”.

La modelo también criticó que una persona que se presenta como guía espiritual revele públicamente información sobre quienes supuestamente acudieron a ella. A su consideración, compartir ese tipo de asuntos puede generar desconfianza entre quienes buscan orientación religiosa.

“Si fuera real, se me hace supermal que ventile ese tipo de cosas, porque con qué la gente va a confiar en ella, pero no, es totalmente falso”, añadió.

La influencer regiomontana desmintió las declaraciones sobre su supuesta participación en ceremonias espirituales./ RS

Karlita la Santera asegura que Karely Ruiz participó en ceremonias espirituales

Las declaraciones que desataron la controversia surgieron después de que Karlita la Santera, conocida por sus participaciones en Canal 6 de Multimedios, hablara sobre su presunta relación con Karely Ruiz. La mujer aseguró que fue su madrina espiritual y que la acompañó durante distintas prácticas vinculadas con tradiciones religiosas de origen africano.

Entre las ceremonias que mencionó se encuentran la mano de Orula y el rayamiento. La primera está relacionada con la tradición yoruba y la orientación espiritual, mientras que el rayamiento corresponde a prácticas de Palo Monte y fue descrito por Karlita como un pacto con los muertos. La mujer sostuvo que Karely habría decidido participar en ellas para buscar una nueva etapa de reconocimiento.

“Ella decía: ’Pues sí quiero estar dentro de esto, quiero más poder y vamos por otra etapa’. Pues se raya; rayamiento es el pacto que haces con los muertos”, relató Karlita.

La mujer también vinculó las supuestas ceremonias con momentos importantes en la trayectoria personal y profesional de la influencer, entre ellos su participación en Playboy y el nacimiento de su hija.

“Ella primero hizo mano de orula, y luego hizo rayamiento. Fue cuando hizo Playboy, tuvo su bebé, y todo increíble”, afirmó.

Pese a estas declaraciones, no se han presentado pruebas públicas que demuestren que las ceremonias mencionadas hayan influido en el éxito económico de Karely Ruiz. La creadora de contenido mantiene su postura de que su crecimiento profesional se debe al trabajo que ha realizado durante varios años.