Dos helicópteros de las compañías Fishtail Air y Air Dynasty chocaron durante una maniobra de aterrizaje en Pheriche, Nepal

Un turista de nacionalidad india perdió la vida y otras tres personas resultaron lesionadas luego de que dos helicópteros chocaran cerca del monte Everest, en Nepal, durante la mañana de este martes 3 de noviembre de 2026. El accidente ocurrió en una zona montañosa frecuentada por excursionistas y visitantes que buscan llegar al campamento base de la montaña.

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El incidente se registró alrededor de las 8:11 horas, tiempo local, en el helipuerto de Pheriche, situado a aproximadamente 4,300 metros sobre el nivel del mar. Las aeronaves realizaban maniobras para descender cuando se produjo la colisión, lo que movilizó a los servicios de emergencia y a las autoridades de la región.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, la víctima mortal fue identificada como Vasanth Kumar Balaramaramadu, un ciudadano indio de 47 años, quien viajaba como pasajero en uno de los helicópteros. Su fallecimiento fue confirmado después del impacto, mientras que los sobrevivientes recibieron atención médica.

¿Cómo ocurrió el accidente de los helicópteros en el Everest?

Las unidades involucradas eran operadas por las compañías privadas Fishtail Air y Air Dynasty, que realizan vuelos en distintas regiones de Nepal. Uno de los helicópteros transportaba a dos turistas extranjeros que habían sido evacuados de una zona cercana al Everest, mientras que el segundo efectuaba un traslado de mercancías.

Según los primeros informes, las hélices de ambas aeronaves entraron en contacto cuando se aproximaban al área de aterrizaje, lo que provocó el choque. Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué originó el incidente, por lo que se revisan las circunstancias en las que los pilotos realizaban sus maniobras.

Entre los heridos se encuentran los dos pilotos y un turista de nacionalidad neozelandesa, identificado como Shailesh Krishna Patel, de 49 años. Los tripulantes fueron identificados como Rabindra Prajapati, de Fishtail Air, y Prajwal KC, de Air Dynasty. Los afectados recibieron atención médica en distintos hospitales de Nepal y los primeros reportes señalaron que se encontraban estables.

La colisión ocurrió en el helipuerto de Pheriche, a unos 4,300 metros de altura./ RS

Temporada de turismo aumenta los vuelos en la región del Everest

El accidente ocurrió durante una de las épocas de mayor actividad turística en las montañas de Nepal, cuando visitantes de distintas partes del mundo llegan para realizar caminatas, expediciones y recorridos por los alrededores del Everest. Esta afluencia incrementa la demanda de servicios de transporte aéreo, especialmente en comunidades de difícil acceso.

Los helicópteros son fundamentales para las operaciones de rescate, evacuaciones médicas y abastecimiento de suministros en esta región, donde las condiciones del terreno y la falta de conexiones terrestres dificultan los desplazamientos. Sin embargo, la altitud, los cambios repentinos del clima y las características geográficas representan desafíos para las operaciones aéreas.